Vihar előtti csend a bitcoinnál? - Évek óta nem láttunk ilyet

A bitcoin többek között arról híres, hogy fokozott volatilitás jellemzi, hiszen bármikor képes 3-5%-os árelmozdulásra akár egy-két óra alatt is. Nos, ez a volatilitás szinte teljesen eltűnt október 15. óta: az árfolyam egy hosszabb távú grafikont nézve gyakorlatilag befagyott, 6400 dollár körül rendkívül szűk sávban ingadozott. Az alábbi ábra egyébként arra is felhívja a figyelmet, hogy ezzel az oldalazással egy fontos csökkenő trendvonalat, azaz egy háromszög felső szárát, kezdte most tesztelni az árfolyam. Tipikus, hogy miután egy ilyen háromszögből kitör az árfolyam, akkor gyorsan jó nagy változás tud kerekedni és erre most jelentős az esély ennél az egyébként is volatilis terméknél.

Ha felfelé tör ki a bitcoin, akkor technikai alapon könnyen elképzelhető akár 7500 dollár körülig történő ugrás is, míg ha lefelé, akkor amint látjuk: a 6000 dollár körüli erős támaszokat kellene átvinnie. Mivel ezek az elmúlt hónapokban sokszor megtartották az árfolyamot, így ha ezek letörnek, akkor nagyon komoly esések is jöhetnek, akár 3000 dollárig is, azaz lefeleződne a mostani árfolyam. A bitcoin egyébként év eleje óta már 54%-os mínuszban jár, míg kerek egy éves távon mindössze 9%-os az emelkedés mértéke.Ha még messzebbről nézzük az árfolyamot, akkor 2017 tavaszától kezdődően is tudunk húzni egy emelkedő trendvonalat és éppen ennek határán jár most az árfolyam, azaz egy még nagyobb háromszögből készül a kitörés valamelyik irányba.