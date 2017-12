Világméretű láncreakciót indíthat el Trump ezermilliárdokat megmozgató terve

Mivel az ilyen adóztatás tökéletesen kontraproduktív lenne, a világ országai nagy önmérsékletről tanúbizonyságot téve igyekeznek elkerülni ezt a helyzetet.

Az előbbit jól ismerjük, ez működik nálunk is. Az egyszer már adózott nyereséggel egyszerűen nem foglalkozunk. Ha a legalsó cég megfizette az eredmény után az adót, akkor az anyavállalatának átutalt eredmény adómentes.

Más módszert alkalmaz az Egyesült Államok. Ott az adózott 100 dollár eredmény után a leánycég átutal 65 dollárt, amit az anyacégnél felbruttósítanak 100 dollárra, újra adóznak utána, de ebből az adóból jóváírják az alsó cég által befizetett adót.

Nem meglepő, hogy ilyen körülmények között az amerikai cégek nem szívesen utalnak haza pénzt olyan országokból, ahol az övékénél kisebb az adó.

Az amerikai kongresszus elfogadta Donald Trump adóreform javaslatait , ami vitán felül az elnök eddigi legnagyobb teljesítménye. Ezek a tervek persze már nem azok a tervek, amik annak idején egyetlen A4-es oldalon elfértek, mégis. Trump tervei, és szinte minden elemző egyetért abban, hogy az elnököt okos kezek a józanság irányába terelgetik, ő pedig hallgatott a jó szóra.Ahhoz, hogy megértsük, mihez képest hoz új helyzetet Trump reformja, muszáj egy kicsit elmerülnünkkérdéskörében. Kettős adóztatásról egy anyacég és leánya, illetve cégek láncolata esetében beszélünk. Amikor. Az anyavállalatnál azonban, ami, ha újra adózás tárgya lenne,, sőt, hosszabb tulajdonosi láncok esetében akár el is fogyhatna. Vegyük példának az Egyesült Államokat, ahol a társasági nyereségadó jelenleg 35 százalék. A legalsó cégben termelt 100 dollár eredményből itt egy három cégből álló áttétel esetén már csak alig több mint 27 dollár nettó nyereség maradna.A kettős adóztatás kizárására alapvetően kétféle megoldást alkalmaznak, a mentesítést és a beszámítást.Ha anya és leánya ugyanabban az országban működik, akkor az eredmény ugyanaz.Ha az amerikaiak a mentesítéses megoldást alkalmaznák, akkor az itteni cég a 100 dolláros nyeresége után fizetne 9 dollár adót, 91 dollárt pedig hazautalna, ami ott már adómentes eredményként jelentkezne az anyavállalatnál. Ezzel szemben a valóság az, hogy ha a leány hazautalja a 91 dollárt, azt ott a beszámításos módszernek megfelelően felbruttósítják 100 dollárra, kivetik rá a 35 dollár adót, amiből az itt megfizetett 9-et jóváírják, de 26-ot még be kell fizetni, vagyis. Persze csak akkor, ha a leányvállalat hazautalja a pénzt.Márpedig ez szinte minden más országra fennáll, hiszen az amerikai 35 százalék világviszonylatban is igen magas adótehernek számít, főleg az alacsony adóterhet kínáló országokhoz, pl. Luxemburghoz, Írországhoz, vagy akár Magyarországhoz képest. Nem meglepő módon sok amerikai cég inkább parkoltatja valahol a pénzét, ahelyett, hogy hazautalná. Így jár el az Apple, a Google és az Amazon is, hogy csak pár ismert példát említsünk, a lényeg az, hogy emiatt

Az Apple európai főhadiszállása a dél-írországi Corkban. Kép forrása: PAUL FAITH / AFP

ha az EU visszamenőlegesen megfizetteti velük a szokásosnak mondható társasági adót, akkor az Egyesült Államok költségvetését pontosan akkora kár (egészen pontosan elmaradó adóbevétel) éri, amekkora különbözetet megfizettetnek velük,

Az új terv 35-ről 20 százalékra szállítaná le a társasági adót, az egyszeri repatriálási adó mértékét 5-12 százalékban állapítja meg, részben bevezeti Amerikában a mentesítést, és - új elemként - megadóztatja az Amerikából kapcsolt vállalkozásoknak kifelé irányuló jövedelem mozgásokat (excise tax).

A tervezet szerint a kis profitrátával külföldön szerzett jövedelem, a helyben megfizetett adó után otthon már nem adózna.

A közepes nyereségrátájú kategóriában a hazavitt eredményt 10 százalék adó terhelné, amiből jóváírnák a külföldön megfizetett adó 80 százalékát.

A vélhetően adótervezéssel érintett nyereséget viszont továbbra is 35 százalékos adóval sújtanák, de itt is a helyben megfizetett adó beszámításával.

Ez nyilván nem maradhat szó nélkül más országokban sem, vagyis - ha a terv átmegy az amerikai döntéshozókon - számítani lehet arra, hogy válaszként más országok hasonló szabályozás bevezetését határozzák el.

A szerző Gombkötő Bálint, a KPMG nemzetközi adószakértője

Csakhogy időközben. Az EU versenybizottsága éppen ezért megállapította, hogy Írország az Apple-lel és Hollandia a Starbucks-szal kapcsolatban tiltott állami támogatást nyújtott, így az érintett cégeket 10 évre visszamenőleges hatállyal arra kötelezte, hogy fizessék meg az adott tagállamokban jellemző mértékűnek mondható társasági adót., a Starbucks esetében jóval kisebb a tét.Mindkét vállalat megtámadta a határozatot, amiről valamikor a távoli jövőben döntenek a bíróságok, de a következmények túlmutatnak a két cég tőzsdei árfolyamán. Az EU versenybizottsága által megbüntetett két cég példáján azt látjuk, hogyhiszen ők ennyivel többet írhatnának le az otthon fizetendő adóból a beszámításos rendszer sajátosságai miatt. Ne feledjük több ezer milliárd dollárról és annak adótartamáról beszélünk.. Az15 százalékra csökkentette volna a társasági adót, ami az OECD országok között az egyik legmagasabbról mindjárt a legalacsonyabbak közé taszítaná az amerikai adómértéket.egy egyszeri hazautalási adó bevezetése lett volna, apedig a beszámításos modell átalakítása, és a mentesítés meghonosítása Amerikában.Nyilvánvaló volt, hogy a Trump-féle javaslatok erős nyomásgyakorlást jelentettek az EU-ra, hiszen közülük bármelyik kettő hatására 2700-3000 milliárd dollár Európában parkoltatott amerikai vállalati eredmény indult volna haza, megrengetve néhány - nagy adókedvezményeket nyújtó - európai ország költségvetését, számos bankot, és nem mellesleg az euró-dollár árfolyamot.A javaslat minden külföldön tartott eredményt megadóztat, de nem írja elő az eredmény tényleges hazavitelét, azaz a pénzpiaci galibákat nem ússzuk meg, de a hatás kiszámíthatatlan.. Így tehát a konkrét pénzmozgások (kivéve persze az adóterhet magát) megjósolhatatlanok., annak ugyanis, aszerint, hogy a külföldön szerzett vállalati nyereség milyen mértékű jövedelmezőség eredménye.. Az elbírálás határait jelentő profitrátákat a javaslat úgy állapítja meg, hogy a külföldön keletkezett eredmény zöme a középső kategóriába essen, azaz otthon már jellemzően nem adózna (amennyiben külföldön már legalább 12,5% adó terhelte).Amerikai elemzők szerint nagy erénye a rendszernek, hogy úgy változtatja meg a működési szabályokat, hogy közben megőrzi az eredeti szabályozás erőteljes tőkeexport támogató jellegét. Nyilvánvaló, hogy amíg odahaza 35 százalék volt az adó, addig az amerikai cégek próbáltak valamit kezdeni az országhatáron kívül "ideiglenesen állomásoztatott" pénzzel, azaz befektették. Ez jelentős hatással volt az amerikai tőkeexportra, amit az új szabályozás részben meghagy, hiszen a reálgazdaságba ténylegesen befektetett külföldi dollárok adószempontból továbbra is kedvezményes elbírálásban részesülnek., és valószínűleg azért is került bele a javaslatba - számos adókedvezmény megszüntetése mellett -, hogy biztosítsa a szenátust a csomag bevétel semlegességéről. A vállalatoktól a külföldi leányuk felé irányuló pénzmozgások ügye mindig is a rendezetlen kérdések egyike volt a nemzetközi adózásban, hiszen mindkét alapelv - a profit ott adózzon, ahol keletkezett, illetve ott adózzon, ahol lecsapódik - mellett szólnak komoly érvek.A Trump-féle javaslat azokról a kifelé utalt pénzekről szól, amiket nem szabályoznak egyezmények, vagyis az amerikai elnök - jelenős bevételi kényszertől vezérelve - most egy huszárvágással rendezné a teljes fennmaradó problémakört azzal, hogy