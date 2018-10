Visszaélések célpontjává válhatnak a felkészületlen szolgáltató központok

A szerző Gulyás Marcell, az EY - Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások üzletág menedzsere

Legyen szó személyes ajándékról, szolgáltatásról, szórakoztató programról, esetleg készpénz átadásáról, sokféle módja van annak, hogy valaki jogosulatlan előnyhöz jusson, és kárt okozzon egy cégnek. Az elmúlt időszakban a hatóságok is nagyobb szigorral lépnek fel az ilyen esetekben, miközben egyre több szervezet ismeri fel, hogy foglalkoznia kell a kérdéssel. Globálisan tízből négy - nemcsak SSC-s - vezető szerint gyakori jelenség az üzleti életben a vállalati visszaélés. Magyarországon minden ötödik menedzser látja iparágában elterjedt gyakorlatnak a vesztegetést, kétharmaduk pedig a magyar gazdaság egészében nevezte ezt gyakori jelenségnek.Az "egy kaptafára" készülő visszaélés-megelőzési, vesztegetés- és korrupcióellenes programok ugyanakkor nem teszik lehetővé, hogy a cégek lehető leghatékonyabban használják fel a rendelkezésre álló erőforrásokat. A vezetőknek figyelembe kell venniük a szervezetük kockázati portfolióját leginkább formáló, egyedi szempontokat is. Ilyen tényezőkből pedig az SSC-k világában igencsak sokat lehet felfedezni.A szolgáltató központoknál magasabb a fluktuáció, az újonnan érkezők pedig - természetes módon, illetve sokszor a nem megfelelő átadás-átvétel miatt - nem ismerik kellőképpen a folyamatokat és a kontroll-lépéseket. Előfordul, hogy nem hatékonyak a belépési, visszaélés-megelőzési képzések, illetve az incidensek utáni tanulságok kommunikációja sem. Szintén a fluktuáció következménye, hogy a legtehetségesebb kollégák megtartása érdekében - különösen a mostani munkaerőpiaci helyzetben - gyakori a legjobbak osztályok közötti rotációja. Ez azonban azzal is jár, hogy a több részleget megismerők sokkal átfogóbb képet kapnak a szervezetről, az üzleti folyamatokról és a rendszer gyengeségeiről is (ez az úgynevezett "insider threat"). A nem megfelelő IT-kontroll miatt pedig előfordul, hogy az előző beosztás jogosultságai a pozícióváltás után is megmaradnak, sértve a feladatkörök szétválasztásának alapelvét.A visszaélésekkel szembeni ellenálló képességet csökkenti az is, hogy az SSC-k a rugalmasságra és gyorsaságra fókuszálnak, céljuk, hogy egy-egy tranzakciót minél hamarabb feldolgozzanak. Ehhez igazodnak a teljesítménymutatók (KPI) is, amelyek sokszor kizárólag mennyiségi alapúak, így kevés energia és motiváció marad megelőző kontrollok beiktatására, a szolgáltatás minőségére vonatkozóan hiányosak az ösztönző rendszerek. Éppen ezért az SSC-k különösen érzékenyek például a kifizetések eltérítésére irányuló visszaélési kísérletekre. Itt kapcsolódik be a szakmai szkepticizmus, vagyis a kritikai megközelítés hiánya; ami következménye az egyfajta torz, túlzott ügyfélközpontúságnak, amely szerint az ügyfélkiszolgálás fontosabb, mint egy-egy ügylet valóságtartalmának ellenőrzése.A fentiekből is látható, hogy ezek a szervezetek egyedi tulajdonságai több ponton sajátos gyengeségként jelennek meg a vállalati visszaélések kapcsán. Hiba lenne azonban ezeket megváltoztathatatlannak tekinteni. A leggyakrabban alkalmazott Service Level Agreement-ek ugyan elengedhetetlenek, természetükből fakadóan azonban nem alkalmasak a megfelelő összhang megteremtésére. A céges kultúra fejlesztésével, az osztályok és az anyaországok közötti partneri viszony kialakításával azonban már sokat tehetnek a központok saját védettségük növelése érdekében.Ahogy láttuk, létfontosságú az alkalmazottak - vagyis az "első védelmi vonal" - képzése. Jellemző ugyanis, hogy egy tranzakciót ténylegesen lebonyolító SSC-s alkalmazottban egy szokatlan ügylet kétséget sem ébreszt, hiszen nem rendelkezik az anyaországra jellemző piaci ismeretekkel, így nem ismerheti fel, hogy a megrendelések értéke mérföldekre volt a valós piac ártól. A leggyakoribb visszaélési sémák esetében már a tanulságok levonása és bemutatása is sokat segíthet.Fontos hangsúlyozni, hogy az általános következményeken túl - úgy, mint reputációs és pénzügyi veszteségek - egy-egy elszenvedett visszaélés további negatív hatásokkal érintheti az adott SCC működési hatékonyságát. Jellemzően az anyaországok bizalomvesztésének következtében egy csökkentett autoritással, és a külföldről történő mikro-menedzseléssel szembesülnek az ilyen vállalatok vezetői.Egy ilyen komplex területen a széles körű tapasztalattal rendelkező külső szakértő bevonása, egy kipróbált, globális módszertan bevezetése, az innovatív visszaélés- és korrupcióellenes analízistechnikák alkalmazásával lehet érdemi változást elérni. A dolgozók, folyamatok és informatikai megoldások vizsgálata ugyanis akkor képes minden lehetőséget lefedni, ha tudjuk, mit is keresünk valójában.