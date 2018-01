Visszajuthat volt pozíciójába a körözött katalán elnök

Őt választanák, de hogyan tud hazajönni?

Európai elfogatóparancs jöhet

Belgiumban a bíróság mérlegeli a kiadatást az európai elfogatóparancs alapján, Dániában viszont nem.

A politikus elmondta: a múlt héten egyeztetett a helyi törvényhozás pártjaival, amelynek eredménye szerint Puigdemont rendelkezik a legnagyobb támogatással. Puigdemont jelöltsége teljes legitimitással bír - vélekedett Torrent.A házelnök bejelentette azt is, hogy találkozót kezdeményez Mariano Rajoy spanyol miniszterelnökkel Katalónia jelenlegi "rendellenes" helyzetének megvitatásáról, ahol a parlament "nyolc képviselője látja megsértve politikai képviselethez való jogát és az állampolgárokét, akiket képvisel".Mint mondta,A katalán parlament elnöke arról nem beszélt, hogy mikor szavaznak a képviselők a jelöltről, a jogszabályi előírások szerint az elnökválasztási folyamatot január 31-ig meg kell kezdeni.Internetes Skype-kapcsolat révén, vagy egy másik képviselő olvasná fel helyette programbeszédét, esetleg a szöveget írásban nyújtanák-e be a törvényhozásnak - korábban ezek a lehetőségek merültek fel.A katalán parlament jogászainak múlt heti állásfoglalása szerintÍgy vélekedik erről a spanyol kormány is, amely bírósághoz fordul, hogy ha mégis elnökké választják a külföldön tartózkodó katalán politikust, aki ellen továbbra is érvényben van az elfogatóparancs Spanyolországban.Carles Puigdemont újraválasztását az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) és a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) függetlenségi pártok támogatják, amelyeknek azonban nincs többségük a parlamentben.Megválasztását kérdésessé teszi az is, hogy vajon a házelnökség engedélyezi-e a Brüsszelben lévő képviselő szavazatainak átruházását, amelyek nélkül szintén nincs meg a szükséges többség. A spanyol kormány korábban azt is közölte: ha jóváhagyják, ezt a döntést is megfellebbezi a bíróságon.A spanyol ügyészség európai elfogatóparancs ismételt kiadását kérte a madridi legfelsőbb bíróságtól Carles Puigdemont leváltott katalán elnök ellen hétfőn. Az ügyészség kérelmének indoka, hogy a katalán politikus csaknem három hónap után elhagyta Brüsszelt, ahova a spanyol igazságszolgáltatás elől menekült.A volt elnök Dániába utazott, ahol egy konferencián vesz részt a koppenhágai egyetemen. A kétnaposra tervezett úton dán politikusokkal is találkozik.A spanyol ügyészség újabb indítványáról Pablo Llanera bíró dönt, ő az, aki december elején úgy határozott: visszavonja a még novemberben kiadott európai elfogatóparancsot Puigdemont és leváltott kormánya négy tagja ellen.A spanyol legfőbb ügyész lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt kezdeményezett eljárást a leváltott katalán kormány és a feloszlatott katalán parlament elnökségének tagjaival szemben arra hivatkozva, hogy döntéseikkel és tetteikkel az elmúlt két év során intézményi válságot idéztek elő, amely a függetlenség egyoldalú kinyilvánításában tetőzött az alkotmány teljes semmibevételével október 27-én.