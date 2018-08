Visszaszólt Trumpnak a WTO feje: káoszt hozna Amerikának a kilépés

Ez a lehető legrosszabb dolog, ami történhet egy oylan globálisan összekapcsolt gazdasággal, mint az amerikai

Roberto Azevedo, a szervezet vezetője a Bloombergnek nyilatkozott pénteken, azt mondta, hogy eddig is dolgoztak a tagállamok kifogásainak megoldásán, ugyanakkor, ha az USA elszánná magát a kilépésre, az az amerikai cégek számára jelentene káoszt. A szakember szerint egy ilyen forgatókönyv senkinek sem lenne jó, mivel az USA jelenleg a világkereskedelem 11%-át adja, a kiesésük rossz lenne a WTO-nak is.Azevedo szerint az USA kilépése az egyezményből védtelenül hagyná az amerikai cégeket világszerte, egyrészt a hátrányos megkülönböztetésekkel, másrészt az indokolatlan vámtarifákkal szemben.- mondta a szervezet vezetője.Azevedo elmondása szerint elindult egy vita a WTO reformjáról, reméli, hogy annak eredményeivel Trump is elégedett lesz majd. Elmondása szerint Washington mellett más tagállamok is agódnak Kína szerepe miatt.