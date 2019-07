Visszavág a parlament: Nagy-Britannia nem zuhanhat ki nélkülük az EU-ból

Raab érvelése szerint erre azért lenne szükség, mert a londoni alsóház már eddig is tett kísérleteket arra, hogy kivegye a kormány kezéből a Brexit-folyamat irányítását.

A képviselők többsége támogatta azt a módosítási indítványt is, amely előírja, hogy a kormány kéthetente terjesszen az alsóház elé jelentést az észak-írországi önkormányzatiság helyreállításának folyamatában elért haladásról, ezzel is törvényi lehetőséget teremtve a törvényhozóknak az ülésezésre.

Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter, a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának egyik prominens képviselője vetette fel nemrégiben, hogy a párt éléről és a miniszterelnöki tisztségből jövő szerdán távozó Theresa May utódjának akár a jelenlegi parlamenti ülésszak lezárásával is meg kell akadályoznia, hogy a parlament valamilyen módon elejét vegye a megállapodás nélküli kilépésnek az EU-ból.Boris Johnson volt külügyminiszter, aki hivatali utódjával, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterrel verseng a pártvezetői és a kormányfői tisztségért, az eddigi kampányrendezvényeken - Hunttal ellentétben - nem volt hajlandó egyértelműen kizárni, hogy kész lenne a parlamenti ülésszak lezárását kezdeményezni az uralkodónál, annak érdekében, hogy a képviselők ne akadályozhassák meg a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból.Ennek lehetőségét hivatott kizárni az a módosítás, amelyet az alsóház csütörtök délután 315:274 arányban, vagyis kényelmes többséggel, számos kormánypárti politikus támogatásával elfogadott.A módosítást az észak-írországi felekezetközi hatalommegosztáson alapuló önkormányzatiság helyreállításáról szóló törvényhez fűzték hozzá. Ez a törvény semmiféle kapcsolatban nincs a Brexit-folyamattal. A módosítás viszont kimondja, hogy a parlamentnek a Brexit szempontjából kritikus időszakban, vagyis szeptemberben és októberben mindenképpen üléseznie kell legalább néhány napon át az észak-írországi önkormányzatiság ügyében, akkor is, ha a miniszterelnök felfüggesztette az ülésszakot.Az alsóházban nincsenek többségben a megállapodás nélküli Brexit hívei, és a Konzervatív Párt több vezető képviselője is - köztük mindenekelőtt Philip Hammond pénzügyminiszter - jelezte, hogy a parlament közbelép, ha a következő miniszterelnök rendezetlen kilépésre törekedne.Boris Johnson, a vezetőválasztási versengés favoritja a kampányban többször is kijelentette, hogy ha ő lesz az új brit miniszterelnök, Nagy-Britannia a Brexit október 31-i határnapján mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár lesz addig elfogadott Brexit-megállapodás, akár nem.Theresa May tavaly novemberben megállapodást kötött az unióban maradó huszonhét tagállam vezetőivel a Brexit feltételrendszeréről, ám a brit parlament ezt azóta háromszor is elutasította.