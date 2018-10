Washington vádat emelt orosz katonai hírszerzők ellen

Az amerikai igazságügyi minisztérium közlése szerint annak nyomán vádolták meg csalással, visszaélésekkel és pénzmosással az orosz katonai hírszerzőket, hogy Hollandia pár órával korábban nyilvánosságra hozta: kiutasított négy orosz hírszerzőt áprilisban, miután megpróbáltak betörni a hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) informatikai rendszerébe.Az amerikai vádemelésben több más megtámadott intézmény is szerepel, így a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) elleni hackerakció, az amerikai Demokrata Párt elleni támadás és egy brit tévécsatorna e-mailjeinek ellopása, valamint az atomenergia termelésével is foglalkozó amerikai Westinghouse vállalat hálózatának és személyzeti anyagának felderítésére irányuló kísérlet.A vád alá helyezett hírszerzők a GU, vagyis hivatalos nevén az az Oroszországi Föderáció Vezérkarának Főcsoportfőnöksége, korábbi nevén Hírszerzési Főcsoportfőnökség (GRU) állományába tartoznak.Csütörtökön Kanada is nyilvánosságra hozta, hogy orosz hírszerzők több kibernetikai támadást hajtottak végre az országban. Ottawában "nagyfokú bizonyossággal" úgy vélik, hogy a GU áll a háttérben.Ugyancsak csütörtökön hozták nyilvánosságra a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) értékelését, amelyben hasonló vádakat ismertetnek. "A GU vakmerő, és nem válogat a célpontok között; arra törekszenek, hogy más országok választásaiba avatkozzanak be, és aláássák őket" - fogalmazott Jeremy Hunt brit külügyminiszter. "Az üzenetünk világos: szövetségeseinkkel együtt feltárjuk a GU próbálkozásait a nemzetközi stabilitás aláásására, és válaszolni fogunk rájuk" - tette hozzá a brit diplomácia vezetője.