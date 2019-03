Záporoznak az állami tervek, amelyek megváltoztatják az életünket

A bejelentés

tartsuk fenn az osztrák, német növekedéshez képest a 2 százalékpontos többletünket,

a GDP-arányos hitelállomány egészséges szerkezettel, fix kamatozással duplázódjon,

teljesen magyar kézben kell tartani az államadósságot,

a lakossági állampapírok állománya emelkedjen a mostani kétszeresére,

60% alatti államadósság legyen 2022-re,

egy számjegyű legyen az szja,

évente szülessen 110 ezer magyar gyerek.

A programok

A magyar tulajdonú kis- és középvállalatok termelékenységének javulása.

A kkv-k átlagos méretének növekedése és külföldi piacokon való versenyképességének fejlődése.

A pénzügyi közvetítő rendszer a bankrendszer hatékonyságának javulása.

Az alternatív finanszírozási formák (tőzsde és vállalati kötvénypiac) számottevő bővülése.

Az egészségi állapot javítása.

A korszerű tudás megszerzése.

A családalapítás, gyermekvállalás támogatása.

Hatékony állami működés a digitalizáció kihasználásával.

Az ördög részletekben

A terveket az MKIK hagyományos gazdasági évnyitóján vázolta fel Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György MNB-elnök, emellett Orbán Viktor miniszterelnök is ismertette a terveket. Ekkor hallhattunk a legfőbb célokról:Az MNB 234 oldalas dokumentuma a tavalyi 180 pontos jegybanki javaslatcsomag továbbgondolásának tekinthető. A "Versenyképességi program" 12 kulcsterületet azonosít, és az alábbi növekedési pontokat nevezi meg:Néhány órával később a kormány honlapján jelent meg a "Program a versenyképesebb Magyarországért", ami a Versenyképességi Tanács munkája. A kormány anyaga hasonlóképp a kritikus területeket járja körül: az adózás, a foglalkoztatás, az államigazgatás, az egészségügy, az oktatás és a vállalati környezet témáján keresztül vázolja fel a tennivalókat. A másik érdekesség, hogy miközben a kormányzati anyag nem tartalmaz annyi konkrét lépést, mint az MNB 330 pontba szedett javaslatcsomagja, részletesebben ismerteti azok növekedési és költségvetési hatásait.Versenyképességet javítani komplex gazdaságokban nem egyszerű dolog, intézményeket kell finomhangolni, szabályozásokat kell újragondolni, vagyis aprólékos munkáról beszélünk. Éppen ezért számos területen záporoznak a javító szándékú ötletek (amelyek persze nem mindenkinek ugyanúgy kedvesek).A pénzügyi szektorban például nagy figyelmet váltott ki, hogy a terv szerint hat éven belül a magyar államadósság száz százalékának magyar kézben kell lennie. Az ötlet számos kérdést vet fel, hiszen 10 ezer milliárd forint államadósságnak kell hazai kézbe kerülnie, és olyan fontos intézmény sorsa kérdőjeleződik meg, mint az aukciós állampapír-értékesítési rendszer.További javaslatok fogalmazódtak meg a demográfiai fordulat területén is. Családbarát adórendszer és egészségügy, fejlettebb gyermek ellátó rendszer, további otthonteremtési lépések szerepelnek a javaslatok között:Ha még népmozgalom: négy intézkedést javasolt az MNB új versenyképességi csomagja a külföldön élő magyarok hazavonzására, a jegybank szerint az itthoni bérfejlesztés mellett más lépésekre is szükség lenne. Közben a friss adatok egyelőre arra utalnak, hogy 2018-ban sem indult el a tömeges hazavándorlás, az európai országok többségében legjobb esetben is a magyarok számának stagnálásáról beszélhetünk.A lakáspiaci szereplők is további lépésekre számíthatnak. Szerepel közöttük a CSOK ingyenpénzének a kiterjesztése a kétgyermekes családok részére, a támogatási összeg indexálása a lakásárak növekedése miatt, a befektetési célú lakásvásárlók visszaszorítása, új városrész-koncepciók kidolgozása, de még az üresen álló önkormányzati lakások hasznosítása és a lakásvásárlás illetékkedvezményének a felülvizsgálata is része a javaslatoknak.Érdekes és fontos javaslat az állami beruházások ütemezettebb piacra vitele. A szűkös erőforrások problémáját ugyanis súlyosbítja, hogy a kapacitásokat lekötik a nagy állami megrendelések.Az adórendszerben is számíthatunk változásokra. A kkv-k számára számos könnyítést vezetne be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma megjelent versenyképességi csomagja. Nem véletlenül, a kkv-szegmensben a 7 százalék feletti termelékenységnövekedés szükséges a gyors felzárkózáshoz.A kormányzati dokumentum is bőven tartalmaz adózási elképzeléseket. A PM többek között tovább csökkentené a munkát érintő terheket (az egyszámjegyű szja gondolata ugyanakkor nem jelenik meg a dokumentumban), az adórendszer egyszerűsítése érdekében több kisadót megszüntetne, illetve egyes tételeket összevonna, másrészről viszont felmerül az egészségügyi kockázatot vagy környezetterhelést jelentő termékekre, szolgáltatásokra kivetett adók növelésének lehetősége.Az adózás az egészségügyi tervek között is előjön. Drágább és egységes csomagolású cigaretta, megadóztatott virsli, bacon, sütemény és hamburger. A nem szót fogadó beteg drágább kezelési költsége, a gyógyszert rendesen beszedő betegeknek magasabb állami támogatás. Nehezebb helyzetben lévő gyógyszergyártók, gyógyszer-reklámadó, stratégiai iparágként kezelt gyógyszerkereskedelem - ha a kormány megfogadná a jegybank szerdán bemutatott versenyképességi javaslatcsomagját, akkor nagyjából ez várna ránk.Az egészségügyi témában a Pénzügyminisztérium is figyelemre méltó javaslatokat fogalmazott meg. Például azt ígéri a kabinet, hogy idén júliusban elindul és bő egy év alatt megvalósul az állami egészségügyi rendszer finanszírozásának alapvető átalakítása. Ez évtizedek óta várt, valós reformértékű lépéssel érne fel.A pénzügyi szektor számos szabályozói változásra számíthat a következő években. Megkönnyítené a lakossági hitelfelvételi folyamatot és a hitelkiváltásokat is a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi csomagja. Csökkentenék például a lakáshitelek közjegyzői díját, az előtörlesztési és hitelkiváltási költségeket, automatizálnák a földhivatali információkat (TakarNet), és megnyitnák a bankok előtt a hitelfelvevők jövedelme lekérdezésének a lehetőségét a NAV-nál.A pénzügyi tranzakciós illetékből kaphatnának adókedvezményt a bankok IT-rendszereik vagy új mobilos fizetések fejlesztésére. Sőt, a PTI teljes eltörlését is megpedzegetik a jegybanki dokumentumban. A program részletesen foglalkozik az online banki termékekkel és azzal, a magyarországi bankok európai társaikhoz viszonyított lemaradását hogyan lehetne minél gyorsabban ledolgozni.Kiterjesztené a biztosításoknál használatos Teljes Költségmutatót a nyugdíjpénztárakra is az MNB, ezen kívül összehangolná ennek számítását az EU-s módszertannal. A felügyelet többek közt a nem életbiztosítási szektorban is növelné a versenyt, melynek olcsóbb és ügyfélbarátabb termékek lehetnek az eredményei és korábban bejelentett, megtakarítási termékekre járó, 30 milliós garancialapjuk összerakását is elkezdenék.Nem maradna érintetlen a nyugdíjrendszer sem. Többek között egy Jóléti Alapot állítanának fel, amelynek egészség és nyugdíj lába is lenne. A pénzügyi adózási területhez tartozik, hogy megreformálnák a TBSZ és a NYESZ jelenlegi szabályait, továbbá a tőzsdei részvények után fizetendő osztalékadót is eltörölnék a magánszemélyek esetében.