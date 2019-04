Zsiday: A válság, amire mindenki készült

Mindenki tartalékol, óvatoskodik, bekészletez, felkészül

Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek nagy változása az, hogy egyrészt mindenki megértette, hogy infláció sosem lesz, attól nem kell félni, és az, hogy a jegybankok bármennyi pénzt nyomtathatnak, bármit tehetnek káros következmények nélkül. Ezek az elmúlt 10 év tanulságai a gazdaságpolitikusok számára, és a következő válságot ezek az újonnan kialakult hitek okozhatják, nem pedig a régi bűnök, amelyek károsságát már mindenki megértette. Nem a bankrendszertől, nem a hitelektől kell félni, hanem a zéró kamatoktól és a pénznyomtatástól.

Lehetnek még komoly hullámai, de az is lehet, hogy csak enyhén fékezi a világgazdaságot

Emiatt a lassulás nagy valószínűséggel nem lesz mély. Lesznek, már vannak is országok, akik recesszióba csúsznak, de sokan megússzák némi lassulással, köztük Magyarország is.

Jöhet a globális "high pressure economy".

- hívja fel a figyelmet Zsiday Viktor. Majd hozzáteszi, a válságok pont akkor tudnak erősek, mélyek lenni, amikor nem vagyunk felkészülve rájuk, amikor meglepetésszerűen csapnak le, amikor nincsenek tartalékok.Most viszont szó sincs ezekről, a befektetési szakember szerint a döntéshozók megtanulták, hogy a bankrendszert fel kell tőkésíteni, hitelezését meg kell zabolázni. A nagy folyó fizetési mérleg és költségvetési egyensúlytalanságok veszélyeit szintén mindenki felfogta, így a legtöbb helyen ez sem fenyeget.Zsiday mindezek fényében fel is teszi a kérdést: mi a fenétől lenne akkor válság? Természetesen azonnal igyekszik is választ adni:A befektetési szakember rámutat arra is, hogy a jelenlegi globális lassulást elsősorban Kína okozza és mivel számára kívülről egy fekete doboznak tűnik az ország makrogazdasága, valamint az adatok megbízhatósága is erősen kérdéses, ezért nem tudhatjuk, hogy onnan mekkora lassítás érkezik.- jelentette ki Zsiday. Hozzáteszi, Valószínűleg ezért a következő 12 hónapban marad a fejlett országokban a bizonytalanság, a félelem, a felkészülés a következő válságra. A jegybankok nagyon óvatosak lesznek, és a kormányzatokkal együtt adott esetben stimulust fognak alkalmazni.Végső konklúzióként a befektetési szakember kiemelte, a fenti történet lényege az, hogy mivel a gazdaságpolitikusok nagyon óvatosak, ezért valószínűleg nem lesz komoly probléma a reálgazdaságban. Sőt, elnézőek lesznek, még akkor is amikor már nem csak a reálbérnövekedésnek lesznek jelei, hanem az infláció megugrása is elég egyértelmű lesz. Ez a hozzáállás teremtheti meg (de nem rövid távon!) a valódi problémákat: amikor annyira félünk a válságtól, hogy végül inkább túlfűtjük a gazdaságot.Amennyiben Kínából nem jön komoly sokk, akkor jó esély van arra, hogy 2020-21-ben visszagyorsulnak a fejlett országok, a béremelkedés és a fogyasztás is folyamatosan gyorsul, de óvatosságból a jegybankok nem fognak erre nagyon reagálni.