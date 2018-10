Zsiday: Súlyos hibát követnek el a világ jegybankjai

Egyelőre azt gondolják, hogy büntetlenül lehet pénzt nyomtatni és a kamatokat nullában tartani, de valószínűleg a következő években ki fog derülni, hogy továbbra sincs ingyenebéd

A kereskedelmi bankokat mára leszabályozták, a hitelmennyiségekre odafigyelnek - ezt szerencsére jól megtanulták az előző válságból, de az eszközárakkal nem nagyon törődnek, mondja Zsiday. Pedig a jegybankok által létrehozott monetáris kondíciók nem csak a fogyasztói árakra hatnak, hanem az eszközárakra is. Ha ezeket is vizsgálnák, akkor látnák, hogy igencsak túllőttek a célon. Ha a lakások szerepelnének a lakosság fogyasztói kosarában, akkor az inflációs mutatók több százalékponttal magasabbak lennének, akár Magyarországon is. A lakásárakon kívül sok másik eszközpiac van még, amelyek helyzete egyáltalán nem érdektelen.Kell-e törődniük az eszközárakkal a jegybankoknak? - kérdezi Zsiday, aki szerint a válasz az, hogy igen. Egyrészt az eszközárinfláció vagyoni különbségeket és ezáltal társadalmi feszültségeket generál - erre jó hazai példa, hogy nagyon komoly szülői segítség nélkül ma a fővárosban lakást venni fiataloknak gyakorlatilag "lehetetlen küldetés". Másrészt az eszközárbuborék definíciószerűen egyszer ki fog pukkadni, aminek komoly negatív gazdasági hatásai lesznek. Ezenkívül az extrém alacsony kamatok torzulásokat okoznak a megtakarításokban, túlzott kockázatvállalást generálnak és gazdaságilag nem hatékony beruházásokhoz vezetnek.Ezen a téren azért van némi előrelépés a világban - ismeri el Zsiday. Az amerikai jegybank érzékeli a problémát és már akkor elkezdte a kamatemelést, amikor fogyasztói árnyomásnak még nem volt jele. Viszont Európa továbbra is ott tart, mint a 2000-es évek elején: belesüllyedve az inflációs ortodoxiába, amire legjobb példa volt, hogy 2008 nyarán az Európai Központi Bank még képes volt kamatot emelni, illetve 2011 nyarán a görög válság előestéjén szintén. Természetesen mindkét kamatemelést nagyon gyorsan vissza kellett vonnia.A jegybankok a 2008-as válságból megtanulták, hogy a bankrendszert nem lehet teljesen szabadjára engedni, de az eszközárak fontosságát valószínűleg csak a következő válságból tanulják meg.- mondja Zsiday.