Zsiday: Trumpnak igaza van, Kína csal

Egyrészt Kína elvárja, hogy exportcikkeivel eláraszthassa a világot, más országokban cégeket, szabadalmakat, új technológiákat vehessen, de ha egy nyugati cég akar bemenni Kínába, akkor azt csak súlyos korlátozásokkal teheti, jellemzően csak vegyesvállalati struktúrán keresztül vagy úgy sem, miközben intellektuális tulajdonukat gyakran ellopják, és ennek megvédésére semmiféle erőfeszítést nem tesznek a kínaiak.

Másrészt az állami vállalatokat (és a haveri párt/gazdasági elitet) kitömik olcsó, szubvencionált hitelekkel, így azok a nagyon alacsony tőkeköltségükkel versenyelőnybe kerülnek világszerte.

Ha Kína nem játszik tisztán, akkor ezt a Nyugatnak valamivel ellensúlyoznia kell, s bár kérdéses, hogy Trump módszere a legjobb-e, de valamit valóban tenni kell.

Kína agresszív játékos, és csak a saját érdekeit nézi, ennek megfelelően éppen ideje, hogy mások is a sarkukra álljanak vele szemben (is). Különösen ráférne ez az EU-ra, amelynek a reakcióideje egy dinoszauruszé, határozottsága meg egy kismacskáé, amint az elmúlt években már oly sokszor láttuk.

A befektetési szakértő szerint a világ azért vette be Kínát a Világkereskedelmi Szervezetbe (WTO), mert abban reménykedett mindenki, hogy emiatt szabályosan fog játszani, ám ez nem így történt.Zsiday szerint ez nem szabadkereskedelem: Kína csalhat, de a többiek nem. A jelenlegi rendszer fenntarthatatlanságát jól mutatja, hogy a szabadkereskedelem kultiválására létrehozott lap, az Economist március eleji egyik vezércikke is elismeri, hogy Trump kritikái nem alaptalanok. Pedig az Economist nem szokott szerénykedni, ha a jelenlegi amerikai elnök kritizálásáról van szó.- fogalmaz Zsiday.A kereskedelmi háború elmérgesedése az importcikkek árának - ezáltal pedig az infláció - emelkedését jelentené az Egyesült Államokban, miközben a rövid távú gazdasági hatások negatívak lennének, ezt azonban ellensúlyozhatja Trump költségvetési stimulusa. Európának szintén nem lenne túl jó hír egy ilyen konfliktus, hiszen Kína ide "tolhatja be" az USA-ba el nem adott árucikkeit, így itt rövid távon dezinflációs hatása lehet, miközben Európa számos országa erősen kitett a kínai gazdasági ciklusnak (különösen Németország és beszállítói, így Magyarország is!), és a növekedésüknek ez nem fog jót tenni.Monetáris politikai szempontból az Egyesült Államokban egy ilyen forgatókönyv inkább a kamatemelés irányába mutat, Európában viszont a dezinflációs hatás következtében a kamatvárakozások csökkenésére van esély, ami így elvileg dollárerősítő hatású lenne. Zsidaynak elmondása szerint nincs erős tőkepiaci véleménye a helyzetről, azzal azonban nem lehet elintézni, hogy "Trump már megint milyen hülye".- fejti ki véleményét blogbejegyzésében.