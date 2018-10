Zuhanórepülésben Németország keleti része

Németországban 2017 végén 82,8 millió ember élt, 16,2 millióan a volt NDK területén fekvő tartományokban, 66,6 millióan pedig az ország nyugati részén.Az újraegyesítés évében, 1990-ben hárommillióval kevesebben, 79,8 millióan éltek az ország teljes területén, azonbanA háztartások fogyasztási kiadásai például a legutóbbi adatok szerint a volt NDK területén havonta átlagosan 2078 eurót (685 ezer forint) tesznek ki, ami a 2587 eurós nyugati szint 80 százalékát jelenti - áll a Destatis jelentésében.A különbségek fennmaradását mutatja a német egység megvalósításának folyamatáról szóló új kormányzati elemzés is. A napokban kiadott dokumentum szerinta legnagyobb piaci tőkeértékű német részvénytársaságok indexében, a frankfurti tőzsde DAX-30 mutatójában pedig továbbra sincs olyan vállalat, amelynek keleten van a központja.A megosztott ország újraegyesítéséről szóló keletnémet-nyugatnémet államközi szerződés 1990. október 3-án lépett hatályba, a megállapodás révén az NDK az egyesült szövetségi köztársaság hat új tartományává vált. Az évfordulós ünnepségeket mindig a törvényhozás tartományi kormányokat összefogó kamarája, a Bundesrat soros elnöki tisztségét betöltő tartomány, az idén Berlin szervezi.A fővárosban már hétfőn elkezdődött az ünnepi program, amelynek legfőbb eleme egy nagyszabású szabadtéri fesztivál. Ezt Berlin kormányzati negyedében, a Brandenburgi kapu, a szövetségi parlament (Bundestag) épülete és a kancellári hivatal térségében rendezték meg, ahol mind a 16 tartomány és további több mint 200 partner, köztük alapítványok és társadalmi szervezetek mutatkoznak be. A szervezők egymillió látogatóra számítanak.A háromnapos fesztiválra egy sor művészeti alkotással is készültek, a fesztivál helyszíneit például Az egység köteléke (Band der Einheit) című installáció köti össze. Az alkotás az utak, terek burkolatára felfestett helységnévtáblákból áll, a sorozatban valamennyi németországi település szerepel, így az összes látogató megtalálhatja az otthonát az egység ünnepén.