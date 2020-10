Egy hét van hátra: minden, amit az amerikai elnökválasztásról tudni kell

A novemberi elnökválasztás esélyese továbbra is Joe Biden, de győzelme egyáltalán nem vehető biztosra. A legfrissebb fejlemények szerint Trumpnak sikerült lefaragnia a hátrányából az előző héten, így több fontos csatatér-államban, Georgiában és Ohióban például fordítani tudott, Floridában, Arizonában, Észak-Karolinában pedig nagyon szoros a verseny. Pennsylvaniában egyelőre nagyobb a lemaradása, de ott is csökkent a különbség a felek között. Michiganban és Wisconsinban viszont továbbra is nagy Biden előnye - igaz, ha a fenti 5 tagállamot (és még hozzájuk a kis elektorszámú Iowát, ahol szintén szoros a verseny) megnyeri, akkor Wisconsinra és Michiganre már nem lesz szüksége.

Címlapkép: Getty Images