Biden nagy előnnyel fordul az elnökválasztási napra, Trumpnak kisebb csoda kéne

A jelenlegi felmérésekkel kapcsolatban sokan mondják, hogy nem lehet őket készpénznek venni, mert 2016-ban is demokrata fölényt mértek a közvélemény-kutatások, mégis a republikánusok nyertek. Ez valóban így van, két dolog azonban nagyon eltér az akkori helyzettől: egyrészt a demokrata jelölt, Hillary Clinton előnye a nagy csatatér-államokban sosem volt egyenletes, és a választás előtti napokban is csökkenő trendet láttunk, míg Biden előnye stabil:

A trendre nem is biztos, hogy érdemes már figyelni, mert a demokrata szavazók többsége része leadta már a voksát levélben, a választási napon így inkább a republikánusok lehetnek aktívak (nem jó hír nekik, hogy több, várhatóan republikánus többségű államban most tetőzik a járvány). És fontos kiemelni, hogy ha most is olyan nagyot tévednének a felmérések, mint 2016-ban, az sem lenne elég Trumpnak, mert Biden előnye százalékpontban magasabb, mint amennyire alulmérték Trumpot 4 éve:

Címlapkép: Getty Images