Amerikai elnökválasztás 2020: a latínó szavazatokkal ugrott Biden nyakára Trump - egyre izgalmasabb a verseny

Az Economist modellje szerint Donald Trump elnök minden bizonnyal elveszíti a mai választást. Az előrejelzéssel kapcsolatban természetesen vannak bizonytalanságok, ahogy azt a lap megjegyzi: azzal számoltak, hogy a felmérések idén nem tévednek akkorát, mint négy éve; a választani akarok részt is vesznek a szavazáson; valamint minden levélszavazat probléma nélkül beérkezik és meg is számolják őket.

Az Economist készített egy folyamatosan frissülő modellt, amelyben az államokból beérkező részeredményeket beépítve, azonnal látjuk a lefrissülő előrejelzést a választás kimenetelére nézve. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy mekkora esélye van nyerni a jelöltnek, ha behúzza az egyes csatatér-államokat.

A victory in Pennsylvania would bode well for Donald Trump's chances in other northern battlegrounds https://t.co/3baAaqXY6L