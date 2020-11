Amerikai elnökválasztás 2020: ezekben a pillanatokban fordulhat át Trumptól Bidenhez egy kritikus állam

A fenti térkép azt mutatja, hogy mi lenne az eredmény, ha minden állam eredménye a jelenlegi állás szerint alakulna. Mint látható, Biden minimális előnnyel nyerne, éppen elérve a bűvös 270-es elektori számot.

Georgiában rendkívül szoros a helyzet 98%-os feldolgozottságnál, az államban bármi történhet. Az utolsó adatközléskor Biden meredeken jött fel, ha ez így lesz a végső adatok közlésekor is, akkor megnyeri az államot, és - ha minden más a jelenlegi állás szerint alakul - elektorainak száma 280-ra nő. Ezután Arizonára várunk, ahol viszont 88%-os feldolgozottság és 2,5%-pontos Biden előny mellett jön fel Trump, ez tehát egyáltalán nem lefutott, Trump elveheti Bidentől. Nevada is nagy kérdés, ahol 0,6%-pont Biden előnye 75%-os feldolgozottságnál, és mivel itt a republikánusok nagy része is levélben szavaz, nem számolhatunk az utolsó pillanatos Biden-hatással, ez is átállhat Trumphoz.

Georgia biztosan, Arizona várhatóan ma végeredményt hirdet, így Biden akár ma elnök lehet, mert a két állammal 280 biztos elektora lesz, átlépve a 270-es határt.

De játsszunk el a gondolattal, hogy Trump megtartja előnyét Georgiában és Arizonát is megszerzi Bidentől. Ekkor Bidennek 259 elektora marad - azaz elég lenne Pennsylvaniát behúznia a győzelemhez, ezért Észak-Karolinára már nem is figyelünk, illetve Nevada elvesztése is beleférne Bidennek.

Pennsylvaniában Bidennek áll a zászló: 89%-os feldolgozottságnál 2,6%-pont Trump előnye, de itt a levélszavazat-hatás nagyon erőteljes Biden javára - 64%-os feldolgozottságnál még 12%-pont volt Trump előnye. Pennsylvaniában többnyire kényelmes előnyt mértek Bidennek, és bár a közvéleménykutatások idén is elhasaltak, a nagy Biden-előnyt mutató államokat azért a demokrata jelöltnek sikerült behúznia - igaz, kisebb volt az előnye, mint a mérésekben.

Ha azonban Pennsylvania sorsán dől el a végeredmény, akkor ma még aligha lesz elnöke az usa-nak.

Itt ugyanis sokáig tart majd a levélszavazatok összesítése. Pennsylvania egyébként tradicionálisan demokrata állam, amit Trump 2016-ban megfordított, de most Bidennek áll a zászló. Egy dolgot ne feledjünk viszont: ezen az elnökválasztáson láttunk már mindent.

Az izgalmak nem mérséklődnek a következő órákban sem.