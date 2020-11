Lassan 50 millió koronavírus-fertőzött van hivatalosan a világon, új gócpont is kialakult

December elejére elkészül a Belgrádhoz közeli batajnicai, valamint a közép-szerbiai krusevaci járványkórház is, így a súlyos eseteket ezekben az intézményekben is el tudják majd látni, amire szükség is van, a kórházak ugyanis szinte már megteltek - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök szombat este.

A kórházak mellett Szerbiában több sportcsarnokot is átmeneti kórházzá alakítottak, hogy a nem túl súlyos koronavírus-fertőzötteket ezekben kezeljék.A 14,7 milliós Nyugat-Balkánon - Horvátországot kivéve - szombatról vasárnapra 6537-tel nőtt az igazolt fertőzöttek és 71-gyel a halálos áldozatok száma.

A regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 2677-tel 60 635-re, Koszovóban 491-gyel 23 425-re, Észak-Macedóniában 1285-tel 38 795-re, Montenegróban 300-zal 22 379-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1784-gyel 61 208-ra emelkedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában kilenccel 880-ra, Koszovóban tizenkettővel 744-re, Észak-Macedóniában tizennéggyel 1110-re, Montenegróban öttel 333-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig harminceggyel 1489-re nőtt.