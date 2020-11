Amerikai elnökválasztás 2020: Arizona is meg lehet Bidennek, már három republikánus szenátor gratulált neki

Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke, irányításával – többek között - gazdaságpolitikai fordulat jöhet az országban, bár, hogy milyen konkrét lépéseken keresztül, az nagyban függ majd attól, hogy egy valószínűleg republikánus többségű szenátussal milyen lesz az együttműködése a demokrata elnöknek. Ha Biden megvalósítja programját, abból egyértelműen profitálhat több vállalati szektor, mint például a megújuló energiával, elektromos autók gyártásával vagy infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó cégek, de lesznek olyanok is, mint például az olajipar, amelyek annak örültek volna, ha Donald Trump marad hivatalban. Hangsúlyeltolódások tehát lesznek, amelyek a tőzsdei árfolyamokban is tükröződnek majd, összességében azonban elmondható, hogy a következő hónapok egyre inkább újra az amerikai jegybank esetleges likviditásösztönző lépéseiről, és a koronavírus-járványról fognak szólni. Bár nem a demokrata elnök + republikánus többségű szenátus az elképzelhető legjobb forgatókönyv a tőzsdéknek, a bizonytalanságnál még ez is jobb, így rövid távon folytatódhat a rali, a technikai kép biztató, könnyen új történelmi csúcsra emelkedhetnek a vezető amerikai részvényindexek.