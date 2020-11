Magyarország is az európai útra lépett: kedd éjféltől jön a szigorú lezárás itthon is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Közel félmillió új fertőzés történt a világon az elmúlt 24 órában, ez hozzávetőlegesen megfelel az előző napok átlagának, amikor szintén félmillió körül - néha afölött volt a fertőzöttek száma. A legfertőzöttebb ország továbbra is az Egyesült Államok, amelynek járványgörbéje továbbra is meredek emelkedést mutat, az elnökválasztással kapcsolatos tömegrendezvények alighanem rontanak ezen a helyzeten. Kelet-Közép-Európa sem áll jól, a mi régiónk járványgörbéi is emelkednek, Nyugat-Európában pedig még nem látszik az elmúlt hetekben látott szigorítások hatása. Magyarországon Orbán Viktor ma szigorú intézkedéseket jelentett be. Legfontosabb híreink percről-percre.