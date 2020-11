Amerikai elnökválasztás 2020: kézi újraszámolás jön Georgiában, gyorsan fogy Biden előnye Arizonában

A first lady egyelőre nem kezdeményezett találkozót Jill Bidennek, Joe Biden megválasztott elnök feleségével - értesült a CNN. A választások után, amennyiben a regnáló elnök helyett új elnököt választanak, a korábbi elnök (függetlenül attól, hogy lejárt a 8 év hivatali ideje, vagy vereséget szenvedett 4 év után) felesége meghívja az új elnök feleségét a Fehér Házba, ahogy azt Michelle Obama tette Melania Trumppal. Egyelőre ez nem történt meg, és a lap forrásai szerint nem is fog a következő napokban, Melania ugyanis a szokásos módon tervezi a napirendjét, amelybe egyelőre nincs betervezve az új first ladyvel való találkozás.