Amerikai elnökválasztás 2020: kézi újraszámolás jön Georgiában, szinte eldőlt, ki nyert Arizonában

A csendes-óceáni térségben az Egyesült Államok legszorosabb szövetségeseinek számító Japán, Dél-Korea és Ausztrália vezetőivel beszélt telefonon washingtoni idő szerint szerda este Joe Biden amerikai demokrata párti elnökjelölt, aki a szavazatok túlnyomó többségének összesítése alapján vezet az elnökválasztáson.

Szuga Josihide japán kormányfő, Mun Dzse In dél-koreai elnök és Scott Morrison ausztrál miniszterelnök megerősítette, hogy szoros szövetségre törekednek az Egyesült Államokkal a többi között a klímaváltozás elleni küzdelemben, valamint a regionális biztonsági együttműködés terén. Donald Trump hivatalban lévő, republikánus párti amerikai elnök kormánya szintén nagy figyelmet szentel annak, hogy Kína érdekérvényesítő képessége jelentősen megnőtt a térségben, ám a jelenlegi elnök országa szövetségeseivel is többször tengelyt akasztott a védelmi kiadások fedezése, a külkereskedelem és a környezetvédelem terén.

Biden irodája tudatta, hogy az összes vezető támogatásáról biztosította a kétoldalú kapcsolatok megerősítését a koronavírus-járvány és a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében. "Biden megválasztott elnök kifejezte, hogy támogatja a japán-amerikai szövetség megerősítését az indiai- és csendes-óceáni térség szabadsága jegyében" - tudatta Szuga újságírókkal Tokióban.

Mun Dzse In szóvivője Szöulban úgy nyilatkozott, hogy Biden megerősítette, hogy Washington megvédi Dél-Koreát, amelyet az indiai- és csendes-óceáni regionális biztonság "sarokkövének" nevezett. Mun szoros együttműködésre és a Koreai-félsziget nukleárisfegyver-mentesítésére kérte Bident, amiben az amerikai politikus együttműködést ígért. Trump - első hivatalban lévő amerikai elnökként - többször találkozott is az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsong Unnal, meg is állapodtak, atomfegyverektől mentessé kellene tenni a Koreai-félszigetet, de a tárgyalások később holtpontra jutottak.

Mun és Szuga is tudatta, hogy abban állapodtak meg Bidennel, hogy beiktatása után nem sokkal csúcstalálkozót tartanak.