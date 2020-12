Koronavírus: lassul a járvány terjedése Nyugat-Európában, de a világ többi országában nincs áttörés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Továbbra is az Egyesült Államok a legfertőzöttebb ország, az előző 24 órában 180 ezer új esetet jelentettek, ami enyhe csökkenést jelent az eddigi csúcshoz képest. Tovább lassul a járvány Indiában is, Brazíliában viszont ismét emelkedő esetszámokat látunk. Franciaországban jelentősen vissazestek az esetszámok, lassulás van Spanyolországban és Olaszországban is, Németországban viszont stagnálást látunk.