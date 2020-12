Brexit: ma sincs megállapodás, de még nincs lezárva a dolog

Portfolio Cikk mentése Megosztás

„Inkább pesszimista volt” ma reggel az uniós nagykövetek tájékoztató ülésén Michel Barnier Brexit-ügyi főtárgyaló annak esélyeiről, hogy vajon összejön-e a régóta tárgyalt kereskedelmi megállapodás, vagy sem. Az ír külügyminiszter is óvatosságra figyelmeztetett és egy vezető uniós illetékes is. Közben az egyik brit bulvárlap már be is dobta, hogy Boris Johnson órákon belül felállhat a tárgyalóasztaltól, ha az EU nem enged a követeléseiből. Úgy tűnik, a 4,5 éves Brexit-tragikomédia utolsó kulcsfontosságú óráihoz (esetleg napjaihoz) érkeztünk és megjósolhatatlan a kimenetele.