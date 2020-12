Brexit: fontos engedményt tettek a britek a megegyezés felé

Ma reggel fél 8-tól tájékoztatta személyesen az uniós tagállamok nagyköveteit Brüsszelben Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló és az eddig kiszivárgott hírek azt jelzik, hogy nincs még megállapodás és Barnier „inkább pesszimista volt” annak esélyeiről, hogy egyáltalán összejön-e a napokban a kereskedelmi megállapodás.

A Reuters tudósítása szerint zárt ajtók mögött azt mondta Barnier, hogy továbbra is ugyanaz a három főbb téma a végső megállapodás akadálya, ami már hónapok óta mindig felmerül a hírekben, nevezetesen a halászat, az állami támogatás és a vitarendezés kérdése. Ez tehát egyúttal azt is jelenti, hogy a The Guardian vasárnap késő esti szivárogtatása, miszerint áttörés lett volna a halászati kérdésekben a vasárnap délután újraindult tárgyalásokon, nem igaz és ezt egyébként vasárnap éjjel maga a brit kormány is cáfolta.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 05. Brexit: Johnson és von der Leyen megállapodott a tárgyalások folytatásáról

A pénteken leállított tárgyalások után szombat este telefonon egyeztetett egymással Boris Johnson brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és megállapították, hogy még mindig komolyak a nézeteltérések a fenti három területen és arra utasították a tárgyalási csapataikat, hogy üljenek össze vasárnap délutántól és próbáljanak elérni eredményt, aztán majd ma, azaz hétfő este újra telefonálnak, hogy sikerült-e ez.

Mivel tehát vasárnap délután-este sem történt érdemi előrelépés és mivel Barnier ma reggel is inkább pesszimistának tűnt az egyik diplomata beszámolója szerint (amelyről a Reuters tudósított), így

fokozott az esélye, hogy kudarcba fulladnak végül a kereskedelmi tárgyalások, nem születik átfogó megállapodás.

Az idő ugyanis nagyon szorít, legkésőbb a következő napokban meg kellene állapodni (praktikusan a csütörtök-pénteki EU-csúcs előtt), hogy egyáltalán legyen még idő a megállapodás ratifikálására uniós és tagállami fronton.

Éppen erre a végletekig kifeszített menetrendre utalt az ír külügyminiszter is, akinek az Irish Times-ban jelent meg ma reggel nyilatkozata és azt mondta: ha a következő napokban nincs alku, akkor nagyon komoly veszélybe kerül a ratifikáció, de azt is mondta, hogy

Bár nagyobb esélyt adna a megállapodásra, de nem érné sokk, ha ez végül nem sikerülne és darabjaira hullana az egyeztetési folyamat.

Összességében tehát ezek a hírek meglehetősen óvatossá kell, hogy tegyenek bárkit annak esélyeiről, hogy tényleg összejöhet-e egyáltalán az alku. Elképzelhető az, hogy Boris Johnson direkt az utolsó pillanatig, azaz az EU-csúcs előtti napokig vár az engedményekkel azért, hogy az így kialakuló kompromisszumot ne legyen kellő ideje átgondolni a tagállami vezetőknek, hanem az időnyomás miatt esetleg olyan fájdalmas engedményekbe is belemenjenek, amibe egyébként nem szívesen mentek volna „normál időkben”.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images