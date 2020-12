Brexit: látja a megállapodáshoz vezető utat az Európai Bizottság elnöke

Van egy nagyon keskeny út, ami elvezethet az Egyesült Királysággal a kereskedelmi megállapodás megkötéséhez és az a jó hír, hogy van előrelépés: a legtöbb kérdésben megtaláltuk az előrefelé vezető utat és az egyik fő vitapontban lényegében meg is állapodtunk – jelentette ki szerda reggel az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén tartott felszólalásában. Ez tovább fűtötte azt a reménykedést, amelyet kedd este egy BBC-értesülés már megalapozott, miszerint sikerült nagyobb előrelépést elérni az egyik kérdésben, ami remélhetőleg a keményvonalas Brexit-párti politikusokat is kielégíti majd az alku végső kereteit illetően.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Ursula von der Leyen a Reuters tudósítása szerint szerda reggel a pozitív üzenetek mellett azért azt is érzékeltette: még nem tudja megmondani, hogy végül összejön-e a kereskedelmi megállapodás, mert például a halászati jogok kérdésében olykor azt érzi: nem tudnak dűlőre jutni. Összességében azt jelezte, hogy a Brexit-megállapodás összejövetele/elmaradása szempontjából a következő napok döntő fontosságúak lesznek.

Új információként azonban megerősítette, hogy lényegében sikerült megállapodni az egyik eddigi legfőbb kérdésben: a vitarendezés ügyében.

Ez azt jelenti, hogy ha a megállapodástól bármely fél eltér valamely területen, akkor a nézeteltérést hol, hogyan, milyen fórum közbeiktatásával rendezzék. Tegnap este a BBC már jelezte, hogy az egyik területen sikerült egy olyan megoldást találni, ami nagy előrelépésnek számít és remélhetőleg ki fogja elégíteni a keményvonalas Brexit-párti politikusokat is a kormány háza táján. Így talán enyhülhet a nyomás Boris Johnson kormányfőn, hogy esetleg más területeken ő tudjon többet engedni.

Közben azért tegnap még hivatalosan azt mondta kormánya tagjainak, hogy a megállapodás nélküli kilépés az esélyesebb, de a The Telegraph újságírójához eljutott egy Whatsapp üzenet is, amelyben Johnson nyugtatja politikai szövetségeseit, hogy ne féljenek engedni a Brexit kérdésében, mert ezzel is szolgáljátok a népet, ha pedig nincs engedmény, akkor a WTO szerinti kereskedelmi feltételek szintjére zuhan az ország az új év kezdetére.

Éppen ma reggeli nagyobb elemzésünkben foglaltuk össze azt, hogy már eddig milyen gazdasági károkat okozott a 2016-ban népszavazással eldöntött Brexit, noha idén év végéig még benne marad a közös piacban és a vámunióban az Egyesült Királyság. Ehhez képest további érdemi és tartós gazdasági kárt okozna az, ha január 1-től nem lenne egy átfogó kereskedelmi megállapodás és ezért a WTO szabályrendszere szerinti 10-30%-os vámtételek és egyéb kereskedelmi akadályok lépnének életbe az EU-brit relációban.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 16. Nagyon fájna a briteknek a keményfejűség: de az alku is csak kárenyhítésre lenne jó

A Bizottság elnökének ma reggeli biztató jelzései tovább erősítették a fontot, a dollárral szemben így már ismét az 1,35-ös szint közelében toporog.

Címlapkép forrása: Európai Unió, Európai Bizottság