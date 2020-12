Idén eldőlt, milyen irányt vesz a világ a következő években

Az idei év legfontosabb politikai eseménye az amerikai elnökválasztás volt, amely az gyakorlatilag az egész naptári évre rányomta a bélyegét. Az idei elnökválasztás ráadásul több szempontból is precedens nélküli volt: az egyik ilyen szempont a koronavírus-válság volt, ami miatt a korábbiaknál sokkal nagyobb volt a levélszavazatok aránya. A másik szempont pedig az, hogy az amerikai elnökválasztások történetében rég volt ennyire eltérő a két jelölt világképe, az elmúlt évtizedben induló polarizáltság tovább erősödött.

A demokraták Joseph Biden delaware-i szenátort, Barack Obama volt alelnökét indították az elnökválasztáson, aki a demokrata előválasztások számára katasztrofális első pár fordulója után majdnem visszalépett a versenytől. A demokrata előválasztás sajátossága volt, hogy a sok jelölt között nem volt egyértelmű favorit: elindult a versenyen az amerikai baloldal két fontos képviselője, Elizabeth Warren és Bernie Sanders is, de kifejezetten jobboldali jelöltek is megmérettették magukat (mint az egykori republikánus hírmogul Michael Bloomberg). A verseny végül Bernie Sandersre és Joe Bidenre szűkült, a konvencionális demokrata Biden végül sima győzelmet mért Sandersre.

Bár vereséget szenvedtek, de a Demokrata Párton belül tovább erősödött idén a balszárny, Bidennek így kényesen kellett egyensúlyoznia a kampány során a hagyományos centrista és a feltörekvő baloldali szárny között, és ez néha mulatságos ellentmondásokat szült. A szakpolitikai ígéretein is megérződött ez a kettősség: programja jelentős állami újraelosztást ígért a vagyonosokat és vállalatokat terhelő adókkal, a radikális baloldali rendszerátalakítási kísérleteket (például az ingyenes egészségügyi ellátás vagy a Green New Deal) viszont határozottan elvetette. Mindenesetre így is korábban nem látott mértékű költségvetési kiadásokat ígért meg – ehhez azonban meg kellett volna nyernie a demokratáknak a szenátusi választásokat is.

Ezzel szemben az a Donald Trump állt, aki a republikánus törvényhozással együtt 2017-ben jelentős adócsökkentéseket hajtott végre, lazította a pénzügyi felügyeleti szabályokat, és hatalmas váltást hozott az amerikai külpolitikában: az „America first” jegyében kiléptette az országot egy sor nemzetközi szabadkereskedelmi és diplomáciai egyezményből, és a konkrét külpolitikai aktivizmust felváltotta a verbális intervenció, amely inkább szolgált belpolitikai célokat – Amerika befolyása csökkent a világban, főleg a kritikus délkelet-ázsiai térségben. A gazdaság viszont jól muzsikált Trump alatt: jelentős mértékben nőtt a GDP, nőtt a foglalkoztatottság, és a tőzsdeindexek is díjazták az elnök növekedés- és piacorientált gazdaságpolitikáját (a Kínával folytatott kereskedelmi háborúját viszont nem díjazták). Nem véletlen, hogy a tőzsdei befektetők először Trump győzelmének örültek volna, míg a demokrata kurzustól féltek. Később azonban ez jelentősen megváltozott.

Kampány a koronavírus árnyékában

A kezdeti felmérések is egyértelmű Biden előnyt mértek országosan, a választást eldöntő csatatér-államokban viszont fej-fej mellett álltak a felek. Az általánosan jó gazdasági eredmények (amelyek az amerikai választó számára rendkívül fontosak) miatt viszont nem lett volna meglepő egy sima Trump-győzelem sem. A koronavírus azonban megváltoztatta az esélyeket, és az elnök elhibázott járványpolitikája miatt az ország a legfertőzöttebb terület lett a világon, ez pedig muníciót adott a demokratáknak, akik erre az üzenetre építették fel a kampányt, valamint előkerültek a jóléti ígéreteik is. Donald Trump ezzel szemben gazdasági eredményeire épített, és szintén demokrata ellenfelét kritizálta (szocialistának beállítva Bident, összemosva őt a Sanders-féle irányzattal). Mindkét félnek sikerült jól átadnia az üzenetet: a választok Biden koronavírus-kezelésében jobban bíztak, de még a hatalmas világválság közepette is inkább Trump gazdaságpolitikáját díjazták.

Fontos szerep hárult a kampányban még Kínára és Amerika szerepére a világban. Trump újraindította januárban látszólag lezárt kommunikációs hadjáratát az ázsiai óriással szemben, de kissé kihúzta kampánya alól a talajt, hogy Biden talán még nála is hevesebben kritizálta Kínát programjában. A demokrata jelölt emellett Amerika vezető szerepének helyreállítását ígérte, és rendszeresen felhívta rá a figyelmet, hogy Trump az Egyesült Államok korábbi szövetségi politikáját gyökeresen a feje tetejére állította: a transzatlanti szövetséget rendszeresen kritizálta, míg a populista, autoriter vezetőkkel jó viszonyt ápolt. Amerika globális szerepe sok republikánus érzelmű szavazó számára is kulcsfontosságú kérdés.

A kampány emellett hangvétele miatt is rendkívül egyedi, mondhatni durva volt. A jelöltek kampánya a másik alkalmatlanságára helyezte súlypontját, az első vita pedig egyszerűen bohózatba fordult a sértegetések, személyeskedések, közbekiabálások miatt. A kampány egyik fontos – talán döntő – pillanata volt, amikor Trump elkapta a koronavírust, és bár légzési segítséget kellett kapnia, a felépülése után is folytatta a járvány bagatellizálását. A demokraták emellett sokszor azt állították, hogy veresége esetén Trump nem adja át a hatalmat, így magát az amerikai demokrácia létét is veszélyeztetve láttatták a választás előtt. Mint kiderült, ebben volt igazság, de a legfontosabb fejlemény ezzel kapcsolatban az volt, hogy a tőzsdék átpártoltak Biden mellé, mert a felmérések szerint neki volt nagyobb esélye sima győzelmet aratni, és egyben megnyerni mindkét házat (a Képviselőházban biztos volt a demokrata győzelem), és így a piacok legoptimálisabb forgatókönyve nem A vagy B jelölt győzelme volt, hanem a közjogi-kormányzati stabilitás. A polgárháborús hangulatú kampányban még nem lehetett tudni, mennyire lesz békés a helyzet az utcákon.

Választási nap helyett választási hét

A választás maga is különleges volt, mert a korábbinál sokkal több leadott levélszavazat miatt nem lehetett tudni az eredményt november 4. reggelére. Az első napon még úgy tűnt, Donald Trump simán behúzza a választást, miután több billegő államot (Florida, Ohio, Texas, Észak-Karolina) simán megnyert már az első napon, és a több billegő államban is behozhatatlannak tűnt az előnye. Ahogy azonban jöttek a levélszavazatok, Biden folyamatosan zárkózott fel, míg végül jó pár nap után pennsylvaniai fordítása után biztossá vált, hogy ő nyerte meg a választást.

Bidennek voltak nagy fordításai: Georgiában például százasával jöttek a levélszavazatok eredményei, és minden körben Bidennek volt többsége, így idegőrlő néhány nap után végül be tudta húzni a hagyományosan republikánus államot. A demokrata jelölt végül az elektori kollégiumban simán nyert. Érdekessége volt a választásnak, hogy a közvélemény-kutatások idén is nagyot tévedtek Biden javára, de ez főleg azokban az államokban volt így, amelyek egyébként is Trump felé billentek, így végül a választás végeredményét nem mérték fel rosszul a kutatások.

A demokraták félelmei végül beigazolódtak: Trump már az első napon győztesnek nyilvánította magát, amikor a levélszavazatok nagy részét még meg sem számolták, és az elnöki stáb folyamatosan pereskedett, hogy állítsák le a szavazatok számlálását, vagy számolják újra azokat. Kereseteit szinte maradéktalanul elutasították, így a végeredmény változatlan maradt.

Teljes kurzusváltás jön

Trump elnök magatartása megnehezíti a hatalmi átadás folyamatát, Biden az első hetekben egy sor olyan fontos információhoz nem jutott hozzá, amely a megválasztott elnököt megilleti. Mindez azonban csak a hatalmi átmenetet lassítja le, középtávon nincs hatása: Joe Biden január 20-án beköltözik a Fehér Házba. Vele együtt pedig totális kurzusváltás jöhet a legtöbb szakpolitikai téren:

a gazdaságban a nagyobb állami újraelosztás irányába tehet törekvéseket a kormányzat adóemelésekkel, új adónemek kivetésével és költségvetési költekezésekkel jelentős forrás-átcsoportosításokat hajthat végre.

A pénzügyi intézmények felügyelete szigorodhat – az enyhítésről Donald Trump kormánya döntött még elnöki ciklusa elején.

A külpolitikában helyreállhat a transzatlanti együttműködés, az amerikai külpolitika újra beavatkozás-párti lehet, és Kínával szemben is más megközelítést hozhat, Biden a szemtől szembeni konfrontáció helyett a többoldalú nyomásgyakorlást helyezheti előtérbe.

2021-re is sok kérdés maradt

Két dologra nagyon fontos felhívni a figyelmet: az egyik, hogy a mainstream demokraták balabbra tolódása inkább tűnt politikai szerepnek, mint valós szándéknak, Biden kabinetjének összetétele ugyanis a hagyományos centrista - mérsékelten baloldali felfogást valló személyekre épít (a pénzügyminiszter a technokrata Janet Yallen lett), a markánsan baloldali politikusok alig fértek oda a tűzhöz. A másik fontos momentum a Szenátussal való együttműködés lesz, itt ugyanis még nem született döntés, és a megismételt januári választáson nagy az esély rá, hogy a republikánusok megtartják a szenátusi többséget. Ha ez így lesz, akkor a Biden-kormánynak ügyesen kell manővereznie az „ellenzéki” többségű Szenátussal, amely egytől-egyik minden adómódosítást megvétózhat. 2021 egy nagy kérdése amerikai fronton tehát az lesz, hogy ki nyeri a szenátusi választásokat, és a Biden-kormány hogyan teljesít majd az első évében.

