Nem hiszel a szemednek, ha meglátod, hogyan köszöntötték az újévet a teljesen COVID-mentes Új-Zélandon

Új-Zélandon már 2021 van, és úgy búcsúztatták ezt a világjárványt hozó 2020-as óévet, hogy az egy koronavíruson edződött, távolságtartáshoz és maszkhoz szokott magyar embernek már szinte hihetetlen: egyszerre rémisztő, érdekes, fura, valahol dühítő és talán leginkább mégiscsak reménykeltő.

Magyarországra pár napja érkezett meg az első majd tegnap a második vakcinaszállítmány, amivel a koronavírus ellen frontvonalban küzdő egészségügyi dolgozókat kezdték el beoltani, utánuk következnek a szocális dolgozók, az idősek, majd a krónikus betegek, a kritikus infarsturktúrát üzemeltetők.

Viszont itthon egyelőre még szó sincs arról, hogy a maszkot eldobhatjuk, a távolságtartást, az ekcémásra mosott kezeket elfelejthetjük, a barátainkkal, rokonainkkal újra ugyanúgy találkozzunk, mint mondjuk egy évvel korábban. Szilveszterezés sem igazán lesz, marad a kijárási korlátozás, vigyázunk egymásra.

Persze ez normális, és érthető, az viszont szinte felfoghatatlan, hogy egy éve még sejtelmünk sem volt arról, micsoda privilégium, hogy valaki egy teljesen idegen ember mellett is úgy állhat, hogy nem kell attól tartania, elkap egy potenciálisan halálos vírust, vagy hazaviszi, és megfertőzi vele a családját, barátait.

A koronavírus előtt fesztiválokra, tömegkoncertekre és étterembe jártunk, tömött villamosokon utaztunk, barátokat ölelgettünk. A világ most irigykedve nézhet azonban egy országot, ahol a koronavírus megszűnt létezni:

Új-Zélandon legutóbb november közepén találtak egyetlen koronavírusost, az országban több mint egy hónapja nem észleltek helyi koronavírus-fertőzést.

Az ötmilliós szigetországban a szigorú járványellenes korlátozásoknak köszönhetően csak 2162 koronavírus-fertőzöttet jegyeztek fel idén összesen. Így ők meg is adták a módját az óév búcsúztatásának. Mint az MTI beszámolt róla, Aucklandben látványos fényshow-val ünnepeltek a városkép fontos elemeinél, a Harbour Bridge és a Sky Tower környékén, éjfélkor - közép-európai idő szerint délben - pedig ötperces tűzijáték kezdődött. Megtartották Új-Zéland legnagyobb hagyományos szilveszteri rendezvényét, a háromnapos Rhythm and Vines zenei fesztivált is Gisborne város mellet.

Íme pár fotó, ami a helyszínen készült. Bár most még irigykedhetünk, talán 2021-ben - ha kedvünk is lesz hozzá - mi is részt vehetünk ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken, és végre elfelejthetjük a járványügyi intézkedéseket is egy életre, vagy legalább is egy időre.

A címlapkép forrása: Fiona Goodall/Getty Images.