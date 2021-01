Megrohamozták a Capitoliumot Trump támogatói - Előkerültek a fegyverek, több súlyos sérült van

Ma számolja össze a kongresszus az elektori szavazatokat Amerikában és hitelesítik ezután Joe Biden győzelmét a 2020-as elnökválasztáson. A procedúra megkezdődött, Mike Pence alelnök pedig bejelentette: nem fogja blokkolni Joe Biden kinevezését. Frissítés: a Capitoliumba való betörés miatt az ülést felfüggesztették.

Donald Trump támogatói tüntetést szerveztek Joe Biden kinevezése ellen Washington D.C.-ben, a demonstráción maga az elnök is részt vett.

A rendőrség barikádokat állított fel a Kongresszus épülete, a Capitolium körül, de a tüntetők áttörték a kordont és rendőrökre támadtak.

A Capitoliumot lezárták és két épületet is evakuáltak körülötte.

Trump támogatói megrohamozták az épületet és bejutottak a Capitoliumba, ahol most az épületet védő rendőrökkel harcolnak.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw