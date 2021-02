Koronavírus: fenntartják a szigorú korlátozásokat az országok

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

A világon 107 339 144 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 354 416, a gyógyultaké 60 025 308 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint csütörtök reggeli adatai szerint. Az elmúlt 24 órában 1862 új betegnél mutatták ki Magyarországon a koronavírus-fertőzést, elhunyt 97 ember. Az elmúlt napokban stagnáló vagy enyhén emelkedő esetszámokat láttunk itthon, a mai adattal egyértelművé vált, hogy kissé romlik a helyzet. A brit vírusmutáció Magyarországon is hozzájárulhat a járvány erősödéséhez, sőt akár a berobbanásához is, és a következő 2-3 hét dönti el, hogy a március 1-ig meghosszabbított korlátozások sorsa mi legyen - többek között ezt mondta el a csütörtök délelőtti szokásos Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy lesz egy oltásigazolás és elárulta azt is, hogy mennyibe kerül a kínai vakcina egy emberre számított adagja, illetve azt is, hogy mikorra várhatóan mennyi embert tudnának beoltani.