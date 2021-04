Koronavírus: tovább romlik a járványhelyzet a világon, de egyre jobb hírek érkeznek a vakcinákról

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkedő szakaszban van a járványgörbe a világon, az új esetek száma az előző 7 napátlagában közelíti a 650 ezret, a mozgóátlag a januári csúcs idején 780 ezren állt, így ettől még messze vagyunk, de egyértelműen emelkedő szakaszban van a járvány a világon. A több új eset több vírusvariáns megjelenésére ad lehetőséget, így különösen aggasztó a helyzet, hiszen számos országban még nagyon alacsony az átoltottság. Érkeztek jó hírek is: a Pfizer felpörgeti a vakcinagyártást, a Moderna pedig azt állítja, hogy vakcinája hat hónap után is véd a mutáns vírusokkal szemben is.