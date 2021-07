Gyorsan terjed a koronavírus a világon, egyre több az intő jel Magyarország számára is

Aggasztó és egyben figyelemre érdemes is, ahogy az Egyesült Királyságban jelenleg a járvány alakul. Aggasztó, mert a nagy átoltottság ellenére a járvány újabb jelentős, gyorsan felfutó hulláma indult el, amelyet immár főleg a delta variáns hajt. A helyzet ugyanakkor nagy figyelmet vált ki szerte a világban, mert most derül ki, hogy a nagy átoltottság mellett egy új mutáns mekkora pusztításra képes. Ha nagy átoltottság mellett zárni kell az országot, az nem sok jóval kecsegtet máshol sem. Egyelőre azonban amellett, hogy az esetszámok valóban rendkívül gyorsan futnak fel, nem kell kell kétségbeesnünk, mert a brit példa is azt mutatja, hogy a vakcinák rendkívül hatásosak.