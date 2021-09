Éhínség fenyeget Afganisztában

Szeptember végére elfogyhatnak az élelmiszerkészletek Afganisztánban; éhínség fenyegeti az évtizedes háborúskodásba belefáradt lakosságot - figyelmeztetett egy magas rangú ENSZ-tisztségviselő szerdán. Az akut élelmezési bizonytalanság az ország 38 milliós lakosságának mintegy harmadát érinti - mondta el Ramiz Alakbarov, az ENSZ helyi humanitárius koordinátora. Alakbarov hangsúlyozta, hogy az aszályos időszak után, a tél közeledtével több pénzre van szükség a lakosság élelmezéséhez.

Bár az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) tízezreknek osztott ételt Afganisztánban az elmúlt hetekben, a helyzet kezeléséhez szükséges 1,3 milliárd dolláros segélynek mindössze 39 százaléka folyt be eddig - tette hozzá a tisztségviselő.

A táliboknak, akik a nemzetközi haderő kivonulásával megszerezték az ellenőrzést az ország nagy része felett, egy olyan országot kell vezetniük, amely erősen függ a nemzetközi segélyektől és egyre mélyebbre süllyed a gazdasági válságba. Az állami alkalmazottak hónapok óta nem kaptak fizetést, a helyi valuta értéke pedig meredeken csökken. Afganisztán arany- és devizatartalékainak jelentős része külföldön van, pillanatnyilag befagyasztva.

Az afgánok és a nemzetközi közösség aggódva várja, hogy a tálibok kormányzati stílusa formát öltsön. Amikor legutóbb, 1996 és 2001 között hatalmon voltak, szigorú korlátozásokat vezettek be: nem engedték, hogy a lányok iskolába járjanak, betiltották a televíziót, a zenét és a fényképezést. A radikálisok vezetői most igyekeznek mérsékeltebb képet mutatni magukról. Újranyitották az iskolákat, amelyeket a lányok is látogathatnak, bár a tálibok azt akarják, hogy a fiúktól elkülönítve oktassák őket.

A tálibok előtt álló gazdasági kihívások lehetőséget jelentenek a nyugati országok számára, hogy nyomást gyakoroljanak a radikálisokra az inkluzív kormányalakítás, az utazás szabadsága és a nők jogai terén. A tálibok azt mondták, hogy szeretnének jó kapcsolatot kialakítani más országokkal, köztük az Egyesült Államokkal.

