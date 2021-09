Megnyerte az SPD a német választást, történelmi vereséget szenvedett Merkel pártja

A kérdésre a legrövidebb válasz, ami adható: nem. A jelenleg közölt számok az úgynevezett exitpoll felmérések eredményeit mutatják, azaz nem minősülnek semmilyen tekintetben hivatalos eredménynek. Az exitpoll felméréseket a választás napján készítik, ahol a már szavazatukat leadó embereket kérdezik arról, hogy hogyan szavaztak. Mivel ez egy rendkívül energia, emberi munka és pénzigényes felmérés, nem minden országban rendeznek ilyet az intézetek (például Magyarországon sem jellemző az utóbbi időben), és Németországban is csak néhány ilyen felmérés készült

Ezekről a felmérésekről tudni kell, hogy a lehető legpontosabb képet mutatják a várható választási eredményről.

De tévedések így is lehetnek, és jellemzően vannak is, de a tévedések mértéke legfeljebb általában 1-2%-pont. Most azonban - mint az látható - a két vezető párt között is nagyjából ekkora a különbség. Mivel az exitpollok közül az egyik és a választás előtti pollok szintén SPD győzelmet mutatnak, CDU-győzelmet pedig egyik exitpoll sem, ezért nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a szociáldemokraták megnyerték a választást, ezért láthatóak most óvatos pártelnöki gratulációk

Biztos eredmény viszont csak a szavazatok nagy részének összeszámolása után lesz.

Ez egészen biztosan az éjszakába nyúlik majd, de akár hajnalig is eltarthat.