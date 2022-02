Van egy nyugat-európai ország, ahol szívesen látnának több amerikai katonát állomásozni

MTI 2022. február 10. 18:38

Dánia tárgyalásokat kezdeményez az Egyesült Államokkal egy új védelmi együttműködésről - jelentette be Mette Frederiksen miniszterelnök Koppenhágában csütörtökön sajtótájékoztatón, és azt is egyértelműen jelezte, hogy az ország nyitott amerikai katonák állomásoztatására is a területén.