Egyre súlyosabb harcok folynak Ukrajnában, a nyugati országok a legsúlyosabb szankcióval csapnak le Oroszországra – Itt vannak a legfontosabb hírek vasárnap

Az orosz erők minden oldalról támadják Ukrajnát, de az ukrán védők ellenállása is folytatódik. Nukleárishulladék-tárolót, gázvezetéket, olajfinomítót és üzemanyagraktárat is támadás ért vasárnap virradóra. Az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada szombat éjszaka megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. Ezzel a nyugati hatalmak meghozták a szakértők szerint legsúlyosabbnak tekinthető gazdasági-pénzügyi szankciót, ami a szövetségbe összeállt országok gazdaságainak is fájni fog. Németország közben feladta korábbi álláspontját, és rakétavetőket és páncéltörőket küld Ukrajnának. Számos nyugati ország szintén védelmi fegyverrel látja el a megtámadott országot. Egyre súlyosabb a menekültválság is: már több mint 116 ezren hagyták el Ukrajnát, de az ENSZ szerint akár ötmillióra is duzzadhat a menekültek száma.A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban:1. Egyre súlyosabbak a harcok Ukrajnában, nukleárishulladék-tárolót, gázvezetéket, olajfinomítót és üzemanyagraktárat is támadás ért vasárnap virradóra.2. A nyugati országok megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák.3. Németország bejelentette , rakétavetőket és páncéltörő fegyvereket küld Ukrajnának.4. Eddig már több mint 27 ezer ember menekült át Ukrajnából Magyarországra, az ENSZ szerint pedig összesen már 116 ezren hagyhatták el Ukrajnát.5. A világ leggazdagabb emberének számító SpaceX-vezér, Elon Musk Starlink-műholdakkal támogatja Ukrajna internetkapcsolatát.