Súlyos dolgokkal fenyeget Oroszország, heves harcok Kijev körül - Itt vannak a legfontosabb hírek szombaton

Nem csitul a háború Ukrajnában az invázió megkezdésétől számított második napon sem. Volodimir Zelenszkij csütörtökön általános mozgósítást rendelt el. Bár az orosz egységek jelentős erőfölényben vannak, az ukránok egyre keményebb ellenállást tanúsítanak. Kijevben már korábban nagyszabású fegyverosztásba kezdtek, az ukrán főváros környékén harcok alakultak ki az orosz, illetve az ukrán fegyveres erők között. Az ukrán haderő arról adott tájékoztatást, hogy az éjjel lelőttek egy orosz Il-76-os szállítógépet, tele deszantosokkal. Az orosz oldal ezt a veszteséget nem erősítette meg. Többen, köztük Vitalij Klicsko polgármester és Zelenszkij is figyelmeztette a lakosságot, hogy az orosz csapatok az éjszaka folyamán megostromolhatják Kijevet. Eddig robbanásokról és utcai harcokról érkeztek beszámolók. Az ENSZ Biztonsági Tanácsában elbukott az orosz invázió elítéléséről szóló határozat elfogadása Moszkva vétója miatt, Kína tartózkodott a szavazásnál. Időközben az Egyesült Államok is követte az Európai Unió példáját és szankciós listára helyezte Vlagyimir Putyint és Szergej Lavrovot.A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban:1. Miután az orosz médiában olyan híresztelések jelentek meg, hogy elmenekült, Volodimir Zelenszkij a kijevi kormányzati negyedből szólt videóüzenetben az ukrán nemzethez és a világhoz.2. Zelenszkij figyelmeztette a kijevi lakosságot, hogy az éjszaka, vagy a hajnal folyamán az oroszok megpróbálják lerohanni Kijevet.3. Az ukrán haderő arról adott tájékoztatást, hogy az éjjel lelőttek egy orosz Il-76-os szállítógépet, tele deszantosokkal. Az orosz oldal ezt a veszteséget nem erősítette meg.4. Az Egyesült Államok is szankciókat vezet be személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ellen.5. Oroszország megvétózta az Ukrajna elleni agressziót elítélő ENSZ-határozatot, Kína tartózkodott.6. Több helyszíni beszámoló szerint is harcok folynak Kijev keleti, északi és déli részén.7. Oroszország bejelentette, sikerült elfoglalnia Melitopolt, de a britek szerint erről szó sincs.8. Moszkva már az atomegyezmény felmondásával, a nyugati cégek államosításával fenyeget 9. Kiderült, Törökország mérlegeli a Fekete-tenger lezárását az orosz hadihajók előtt.10. Németország bejelentette , rakétavetőket és páncéltörő fegyvereket küld Ukrajnának