Megkezdődtek a tűzszüneti tárgyalások Törökországban - Itt vannak a legfrissebb hírek kedden

Hétfőn újabb tárgyalásokra kerül a sor Oroszország és Ukrajna között Törökországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, készek tárgyalni Ukrajna semleges státuszának elfogadásáról, ugyanakkor területeikből nem engednek. Bár az orosz hadvezetés pénteken bejelentette, a „különleges művelet” első szakasza véget ért, és ezután a Donbasz „felszabadítására”, azaz megszállására fognak koncentrálni, az orosz hadsereg továbbra is Ukrajna teljes területét támadja, Kijev és Lviv környékét is támadás érte. Az Azovi-tenger partján található, gyakorlatilag teljesen szétlőtt Mariupol még mindig ellenáll. Közben az oroszok is jelentős veszteségeket szenvednek, szombaton állítólag az eddigi legmagasabb rangú orosz tiszt, egy altábornagy is életét vesztette a harcokban, ami az orosz közkatonák alacsony moráljára utalhat.Az elmúlt órák legfontosabb eseményei. 1. Hétfőn Törökországban folytatódik az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások következő köre. Zelenszkij szerint készek tárgyalni Ukrajna semleges státuszáról, de területeikből nem engednek. 2. Kijevet és Lvivet is támadás érte a hétvégén, Mariupol továbbra is tartja magát. 3. A szakadár Luhanszki Népköztársaság vezetője bejelentette, az Oroszországhoz csatlakozásról fognak népszavazást tartani, egy orosz parlamenti képviselő szerint ugyanakkor még elhamarkodott erről beszélni. 4. Joe Biden amerikai elnök szombaton félreérthető kijelentést tett Putyin esetleges leváltásával kapcsolatban, de később Antony Blinken külügyminiszter jelezte, az Egyesült Államok nem akar rezsimváltás Oroszországban. Később több nyugati vezető, így Emmanuel Macron francia elnök is elhatárolódott Biden kijelentésétől.