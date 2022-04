Heves rakétatűz alatt Ukrajna, rengeteg a civil áldozat - Itt vannak a legfontosabb hírek pénteken

Portfolio 2022. április 08. 14:22

Továbbra is heves harcok zajlanak Ukrajna keleti részén, miután az orosz haderő elkezdett kivonulni Kijev térségéből. Ennek ellenére érkeztek figyelmeztetések az ukrán vezérkar részéről, hogy az orosz csapatok másodjára is megpróbálják bevenni Kijevet, amennyiben nem aratnak sikereket az ország keleti területein. Dmitrij Peszkov, a Kremli szóvivője egy interjúban álhírnek nevezte a Kijevhez közeli Bucsa település civil lakossága elleni atrocitásokról szóló beszámolókat, elismerte ugyanakkor, hogy az orosz hadsereg komoly veszteségeket szenvedett a háború kezdete óta. Időközben a Kijevtől északnyugatra fekvő Borogyanka településen holttesteket találtak a romok alatt a mentést végzők. A háborús események miatt az ENSZ Közgyűlése csütörtökön megszavazta Oroszország felfüggesztését a genfi székhelyű Emberi Jogi Tanácsból, Moszkva ezt követően kilépett a szervezetből. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos híreink pénteken percről percre.



1. Két orosz rakéta csapódott be a kelet-ukrajnai Kramatorszk egyik vasútállomásánál, ahol több ezer civil tartózkodott. A támadás 30 halálos áldozatot követelt.

2. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Kijevben tesz ma látogatást.

3. Japán az Oroszországból származó szén importjának csökkentését és újabb szankciók bevezetését tervezi Oroszországgal szemben Ukrajna megtámadása miatt

4. Az Egyesült Királyság is úgy döntött, hogy szankciós listára helyezi Vlagyimir Putyin orosz elnök lányait. Az EU is hasonló döntést hozhat nyilvánosságra hamarosan

5. Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján elfogadta az Oroszország elleni szankciók ötödik csomagját