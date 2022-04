Végóráit éli Mariupol városa, ahol pusztító fegyvert vethettek be az oroszok – Itt vannak a legfontosabb hírek szerdán

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Ukrajnából, miután kiderült, hogy hétfő este 8 és 9 óra környékén az orosz megszálló erők ismeretlen eredetű mérgező anyagot vethettek be ukrán katonák és civilek ellen Mariupolban. Az értesülés kapcsán megszólalt Volodimir Zelenszkij is, aki nem jelentette ki egyértelműen, hogy az oroszok használtak-e már vegyi fegyvereket is. Szergej Lavrov időközben a tegnapi nap folyamán közölte, hogy Moszkva nem állítja le a háborút Ukrajnában a béketárgyalások következő fordulójának megkezdése előtt. Egyes vélekedések szerint akár 150 dolgozót is kirúghattak az orosz hírszerzéstől, mert félrevezették a Kreml döntéshozóit az Ukrajna elleni invázió megtervezésekor. A nyugati országok pedig egyre nyíltabban támogatják Ukrajna védelmi képességeinek erősítését, a Fehér Ház kijelentette: minden olyan fegyvert meg fognak adni Ukrajnának, amely szükséges Oroszország megállításához.1. Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a mai nap folyamán találkoznak, hogy tárgyalást folytassanak az ukrajnai helyzetről és a kettejük országai elleni nyugati szankciókról. 2. A brit hírszerzés szerint a következő két-három hétben egyre fokozódó harcokra lehet számítani Kelet-Ukrajnában, mivel Oroszország folytatja erőinek a térségre koncentrálását. 3. A japán kormány szankciókat rendelt el Vlagyimir Putyin és Szergej Lavrov családtagjaival szemben. 4. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő este arra figyelmeztetett, hogy Oroszország vegyi fegyvert vethet be Ukrajnában.5. A brit hírszerzés szerint a következő két-három hétben egyre fokozódó harcokra lehet számítani Kelet-Ukrajnában, mivel Oroszország folytatja erőinek a térségre koncentrálását. 6. Mariupol polgármestere egy kedden megjelent interjúban kijelentette, hogy az orosz erők 20 és 30 ezer közötti civilt hurcoltak el az ostromlott Mariupolból.