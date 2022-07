Patthelyzet a fronton, orosz területet lőttek az ukránok – Itt vannak a háború vasárnapi hírei

Portfolio 2022. július 03. 08:48

Vasárnap reggeli hírek szerint több városban is ellentámadásba lendületek át az ukránok, a korábban az oroszok által elfoglalt Melitopolt bombázták, illetve orosz területen, Belgorodban is rakéták csapódtak be. Vagyis a front vasárnap sem pihen, bár egyelőre egyik fél sem tud komoly előrejutást felmutatni.