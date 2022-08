Szétszedték az ukránok egy orosz tank védelmi rendszerét, szinte hihetetlen, mit találtak benne

Az orosz-ukrán háború kezdete óta komoly probléma, hogy az orosz harckocsik számottevő része nincs felszerelve olyan aktív védelmi rendszerekkel, melyek érdemi segítséget nyújtanának a kezelőszemélyzetnek a modern páncéltörő fegyverekkel szemben. Ez magyarázza többek közt azt, hogy az orosz haderő már bizonyítottan legalább 933 harckocsit és még több ezer egyéb katonai járművet elvesztett az ukrajnai háború során.

Most egy ukrán fegyveres erők által közzétett videón az látható, hogy még azok a tankok sem biztos, hogy megvédik kezelőiket, amelyeken látszólag van aktív védelmi rendszer. Úgy tűnik ugyanis, hogy a reaktív páncélzatot képező téglákat az oroszok robbanóanyag helyett gumilapokkal töltötték fel – legalább ebben az esetben. A gumilapok az ég világon semmilyen védelmet nem jelentenek a páncéltörő rakétákkal vagy lövedékekkel szemben.

The Russians use rubber and resin rubber replacement inserts in some of their tanks instead of ERA explosives. Inserts of this type have a only psychological effect for crew but do not protect the tank against ATGM missiles. https://t.co/sMb1hGzQ1A