Újabb rakétatámadás ért egy orosz várost

Szebekino város alig 5 kilométerre található az ukrán határtól, az oroszországi Belgorod régióban. A város harmada áram nélkül maradt, ez több, mint 10 ezer embert jelent.

Szebekino várost ukrán tüzérségi támadás érte. Az előzetes információk szerint egy sérült van, egy férfi, akinek eltört az alkarcsontja

– írta a régió orosz kormányzója, Vjacseszlav Gladkov Telegram csatornáján. A kormányzó állítása szerint egy ipari övezet területén lévő raktárt is találat ért.

Russians again are irresponsibly throwing cigarette butts in the Shebekino, Belgorod region pic.twitter.com/jJFBC1hMH8