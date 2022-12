Fantasztikus ajándékkal akart kedveskedni szövetségeseinek Putyin, az internet viszont teljesen megőrült miatta

Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségeseinek szánt ajándékai megihlették a közösségi médiát és kritikusait, akik A Gyűrűk Ura-sorozat főgonoszához hasonlítják a Kreml vezetőjét.

A Gyűrűk Ura

Vlagyimir Putyin hétfőn Szentpéterváron ajándékokat adott a Független Államok Közösségéhez (FÁK) tartozó országok vezetőinek - számolt be a The Moscow Times független orosz hírportál jelentésében.

A volt szovjet köztársaságok koalíciójának csúcstalálkozóján Putyin gravírozott aranygyűrűkkel fejezte ki a tagállamok közötti - mostanában feszültebb - együttműködés megerősítésének szándékát. A gyűrűkön a "Boldog új évet" és a "2023" felirat látható a FÁK logója mellett.

A jelenlévő vezetők közül csak Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök - Putyin egyik leghangosabb támogatója - húzta fel a gyűrűt.

A gyűrűk képei gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, ahol az ajándékokat a J.R.R. Tolkien művének, "A Gyűrűk Ura" című könyvsorozat ikonikus tárgyaihoz hasonlították.

Putyin belefáradt abba, hogy a 21. század Hitlere legyen, és úgy döntött, hogy eljátssza a Gyűrűk Urát, és "hatalmas Szauron" lesz. A Független Államok Közössége informális csúcstalálkozójának résztvevőit a "nemzetközösség" szimbólumával ellátott gyűrűkkel ajándékozta meg

- tweetelte Olekszij Goncsarenko ukrán politikus.

Putin got tired of being the Hitler of the 21st century and decided to play Lord of the Rings and become a pic.twitter.com/vqZArg5uha — Oleksiy (Goncharenko) December 27, 2022

Goncsarenko Putyint a mű főgonoszához, Szauronhoz hasonlította, aki a regényben készített egy olyan gyűrűt, amely segít kiterjeszteni a hatalmát azáltal, hogy a hatalom többi gyűrűje felett is ellenőrzést gyakorol, ami a putyini összehasonlításban a többi volt szovjet köztársaságot jelentené.

Mások hasonló összehasonlítást vontak Putyin ajándéka és A Gyűrűk Ura között.

Putyin a FÁK-csúcson gyűrűket adott ajándékba a diktátoroknak. A Gyűrűk Ura Mordorban

- tweetelte Leila Nazgül Seiitbek kirgiz ügyvéd.

Putin at the CIS summit gave out rings to dictators as a gift.Lord of the Rings in Mordor. pic.twitter.com/wRpT86ziIu — Leila (Nazgul) December 27, 2022

A The Kyiv Post című ukrán lap szintén Putyin ajándékán gúnyolódott, és azt tweetelte:

A Gyűrűk Ura: Putyin kiadás. Az orosz diktátor 8 gyűrűt ajándékozott a Független Államok Közössége vezetőinek. Egyet megtartott magának.

The Lord of the Rings: Putin edition.The Russian dictator gifted 8 rings to the leaders of the Commonwealth of Independent States.One he saved for himself. {:url} — KyivPost (@KyivPost) December 27, 2022

Oroszország, amely jelentős politikai tőkével rendelkezik Kelet-Európában és Közép-Ázsiában, sokáig uralta a volt szovjet államok közötti kapcsolatokat. Az ukrajnai háború közepette azonban hatalma csökkenésének jelei mutatkoznak - jegyezte meg a Newsweek.

A FÁK-tag Örményország például december elején megtagadta a részvételt az Azerbajdzsánnal folytatott, orosz közvetítésű béketárgyalásokon.

Komilov Abdulaziz, Üzbegisztán korábbi miniszterelnöke az inváziót követően nyilvánosan kiállt Ukrajna szuverenitása mellett, de később lemondott vezetői tisztségéről - írta a Szabad Európa Rádió.

Putyin elismerte ezeket a feszültségeket a csúcstalálkozón.

A lényeg azonban az, hogy készen állunk és együtt fogunk működni. És ha bármilyen problémás kérdés merül fel, akkor is arra törekszünk, hogy magunk oldjuk meg, együtt, közösen, egymásnak bajtársi segítséget és közvetítést nyújtva

- mondta a The Moscow Times szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images