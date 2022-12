Újabb rakétaeső zúdult Ukrajnára csütörtök reggel – felvételek

120+ rakétát indított Ukrajna fölött a „gonosz orosz világ”, hogy elpusztítsa a kritikus infrastruktúrát és tömegesen ölje meg a civileket

– írta Podoljak a Twitteren csütörtök reggel.

Robbanásokat lehetett hallani többek között Kijevben, számos városban megszólaltak a légvédelmi szirénák, és működésbe lépett az ukrán légvédelem.

Vitalij Klicsko polgármester áram- és vízkimaradások lehetőségére figyelmeztette a lakosságot.

A fővárosban egy rakétadarab talált el egy épületet, amely lángra lobbant.

A második legnagyobb városból, Harkivból szintén robbanásokat jelentettek.

A déli Mikolajiv megyében öt rakétát sikerült elfogni a tenger fölött.

A közép-ukrajnai Zsitomir megyéből szintén rakétákról érkezett jelentés, ahogy a Dnyepertől keletre lévő Poltava régióból is.

Odessza megyét „masszív rakétatámadás” érte a helyi vezető szerint. Az energetikai infrastruktúra elleni csapásoktól tartva tervezett áramszüneteket rendeltek el a régióban. Egy cirkálórakéta darabja eltalált egy lakóépületet.

