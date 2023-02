Kifogyóban az orosz rakétakészlet, egyre nyíltabb konfliktus az orosz felsővezetésben – Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2023. február 12. 10:53

Vjosa Osmani, Koszovó elnöke megvádolta Oroszországot, hogy az orosz Wagner zsoldoscsoport katonái fegyvereket és felségjelzés nélküli egyenruhákat csempésznek Koszovóba. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat esti rendeletében bocsátotta el egyik magas rangú tisztviselőjét, miközben újabb ígéretet tett a kormányzat megtisztításáról. Oleh Szinehubov, a harkivi régió kormányzója szerint három orosz Sz-300-as rakéta csapódott be szombat este a régió központjának számító Harkiv városába, amely újabb jelzésként szolgál arra, hogy Oroszország légvédelmi rakétákkal helyettesíti a kifogyóban levő ballisztikus és cirkálórakéta-készleteket. Jevgenyij Prigozsin, az orosz Wagner zsoldoshadsereg alapítója újabb ukrán település elfoglalását jelentette be Bahmut környékén, egyúttal az orosz védelmi minisztérium irányába is csípős megjegyzésekkel élt.