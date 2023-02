Szorul a hurok Bahmutnál, tanácskoznak a NATO-országok – Háborús híreink szerdán

Portfolio 2023. február 15. 07:30

A háború kitörésének első évfordulója felé közeledve az oroszok fölpörgetik támadásaikat Dél- és Kelet-Ukrajnában, elsősorban a már hónapok óta ostromlott Bahmutnál. Az ukrán vezérkar szerint az orosz erők több mint 20 települést lőttek kedden Bahmut körzetében, a Donyeck megyei várost is beleértve. Emellett rakétatámadást indítottak Konsztyantynivka és Kramatorszk ellen is. A NATO védelmi miniszterei kedden és szerdán tanácskozást tartanak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a katonai támogatás fölgyorsítására kérte a nyugati országokat. Szerinte Oroszország most akar minél többet elérni, amíg Ukrajna és szövetségesei erőt gyűjtenek.