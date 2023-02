Indoklás nélkül kirúgták a Donbassz védelméért felelős ukrán parancsnokot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mindössze egysoros rendeletben jelentette be vasárnap délután, hogy Eduard Moszkaljov vezérőrnagy távozik a Donbasz védelméért felelős közös erők parancsnoki posztjáról.

Zelenszkij korábban pénteken több katonai parancsnokot is név szerint megnevezett, akikkel egyeztetett a frontvonalak alakulásáról, köztük Moszkaljovot is, de akkor még nem került szóba a vezérőrnagy távozása. Moszkaljov 2022 márciusa óta töltötte be a pozícióját.

A vezérőrnagy az orosz-ukrán front legnehezebb szakaszának volt a parancsnoka. Az orosz erők hónapok óta nagy nyomást fejtenek ki a Donbaszt alkotó két keleti régió ukrán kézen maradt területének elfoglalására, többek között a régóta ostrom alatt álló Bahmut környékén. A régiókban és a Bahmutnál tapasztalható helyzetet Volodimir Zelenszkij többször is nehéznek és fájdalmasnak nevezte.

A rendelet nem nevezte meg a vezérőrnagy utódját.

