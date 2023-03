Több támadás érte Oroszország területét, Putyin terrorizmust emleget - Háborús híreink pénteken

Portfolio 2023. március 03. 06:59

Az elmúlt napokban több támadás is érte Oroszország saját területét, elsősorban Brjanszk régiót, ahol fegyveresek is megjelentek, illetve Moszkva mellől is robbanásokról jöttek hírek. Ukrajna tagadja a felelősséget, szerintük Oroszország belső problémákkal küzd, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök neonáci terrorizmust emleget. A Wagner-csoport videót tett ki Bahmut városából. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.