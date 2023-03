Északról támadják az oroszok Bahmutot, új küldetést talált a Wagner-zsoldosoknak Prigozsin - Háborús híreink hétfőn.

Oroszország ukrajnai háborúja nagy terhet ró az EU-tagállamok fegyverkészleteire: az elmúlt egy évben az unió több megoldással is próbálkozott, hogy felülkerekedjen a kialakult helyzeten. A legújabb megoldási javaslatok egyike az EDIRPA (European Defense Industry Reinforcement Through Common Procurement Act – Európai védelmi ipar megerősítése közös közbeszerzési törvény révén), aminek a pontos felhasználásáról most komoly viták vannak Brüsszelben; a tét az, hogy kik részesülhetnek a felhasználható forrásokból majd – írja a Politico.