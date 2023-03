Nem úgy néz ki, hogy az ukránok föladnák Bahmutot

Bahmutot a Wagner zsoldoscsoport vezetésével ostromolják az oroszok már hónapok óta. Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér szerint a város keleti felét már bevették – ezt más források is megerősítették. Ugyanakkor az elmúlt egy hétben az orosz erők alig haladtak előre a településen, amely kapcsán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, azt mindenképpen tartania kell Ukrajnának.

Artomovszknál a helyzet továbbra is összetett és nehéz. Vagyis nem látunk olyan jelet, hogy az ellenség csak egyszerűen visszavonná a csapatait

– mondta Pusilin Bahmut orosz nevét használva.

